Devrilen kum yüklü traktörün altında kalan sürücü öldü - KAHRAMANMARAŞ

Hasan Kırıcı (47) yönetimindeki 46 AD 704 plakalı kum yüklü traktör, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karşıyaka Mahallesi'nde tarlaya devrildi.Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.Kırıcı'nın cenazesi, incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.dından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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