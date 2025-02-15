'Devrim Özkan ile Luka Brajkovic aşk yaşıyor' iddiası
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yollarını ayıran oyuncu Devrim Özkan'ın, basketbolcu Luka Brajkovic ile aşk yaşadığı ileri sürüldü
Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, 2023'te aşk yaşamaya başlamış, kısa süreli ayrılık sonrası yeniden birlikteliklerine şans vermişti. Ancak ikili, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı aldı.
Devrim Özkan hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre; ünlü oyuncu, bu kez gönlünü bir basketbolcuya kaptırdı.
Devrim Özkan'ın, Darüşşafaka forması giyen Avusturyalı basketbolcu Luka Brajkovic ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkili, sosyal medya hesaplarından da takipleşmeye başladı.