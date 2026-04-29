Devrim Özkan ve Trevor Clevenot’un paylaşımları dikkat çekti
Devrim Özkan ile Ziraat Bankkart'ın yıldızı Trevor Clevenot arasındaki aşk iddiaları sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden alevlendi
Giriş: 29 Nisan 2026 - 19:13
Oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyi geçtiğimiz yılın ağustos ayı itibarıyla sonlandırmıştı. Özkan'ın, bu süreçte Torreira'dan gelen tüm barışma hamlelerini karşılıksız bırakmıştı.
Ayrılıktan kısa bir süre sonra, Eylül 2025'te Devrim Özkan'ın adı, Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankkart forması giyen Fransız voleybolcu Trevor Clevenot ile anılmaya başladı. Ancak o dönemde çıkan iddialar, ikilinin ilişkisinin kısa süre içinde sona erdiği yönündeydi.
Son günlerde ikilinin sosyal medya paylaşımları, "Aşk yeniden mi başladı?" sorularını beraberinde getirdi.