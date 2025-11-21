Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Devrim Yakut, 'Rüya Gibi'de 'Hayriye'yi canlandıracak

        Devrim Yakut, 'Rüya Gibi'de 'Hayriye'yi canlandıracak

        Usta oyuncu Devrim Yakut, SHOW TV'nin yeni dizisi 'Rüya Gibi'de canlandırdığı 'Hayriye' karakteri hakkında açıklamada bulundu; "Kendisinden pek hoşlanmıyorum ama oynamaktan hoşlanıyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 11:01 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kendisinden hoşlanmıyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yeni dizisi 'Rüya Gibi'de rol alan Devrim Yakut, ustalığını bir kez daha gözler önüne serecek.

        Devrim Yakut dizide, Aydan’ın görümcesi olan 'Hayriye' karakterine hayat veriyor. Kardeşi 'Tarık’ın yalanlarıyla yıkılan evliliğini yeniden ayağa kaldırmak isteyen 'Hayriye dizideki rolüyle çok konuşulacak.

        “KENDİSİNDEN PEK HOŞLANMIYORUM AMA OYNAMAKTAN HOŞLANIYORUM!”

        Devrim Yakut, canlandırdığı karakteri ilk kez anlattı: 'Hayriye', tipik Türk ailesini ayakta tutmak için her şeyi yapabilen, sürprizlerle dolu, zeki bir kadın fakat zekâsını negatif yönde kullanıyor. Kendisinden pek hoşlanmıyorum ama oynamaktan hoşlanıyorum.

        Senaryosunu; Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen’in, yönetmenliğini; Selim Demirdelen’in yürüttüğü, başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar‘ın paylaştığı 'Rüya Gibi', yakında SHOW TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Devrim Yakut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama