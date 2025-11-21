Devrim Yakut, 'Rüya Gibi'de 'Hayriye'yi canlandıracak

SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yeni dizisi 'Rüya Gibi'de rol alan Devrim Yakut, ustalığını bir kez daha gözler önüne serecek.

Devrim Yakut dizide, Aydan’ın görümcesi olan 'Hayriye' karakterine hayat veriyor. Kardeşi 'Tarık’ın yalanlarıyla yıkılan evliliğini yeniden ayağa kaldırmak isteyen 'Hayriye dizideki rolüyle çok konuşulacak.

“KENDİSİNDEN PEK HOŞLANMIYORUM AMA OYNAMAKTAN HOŞLANIYORUM!”

Devrim Yakut, canlandırdığı karakteri ilk kez anlattı: 'Hayriye', tipik Türk ailesini ayakta tutmak için her şeyi yapabilen, sürprizlerle dolu, zeki bir kadın fakat zekâsını negatif yönde kullanıyor. Kendisinden pek hoşlanmıyorum ama oynamaktan hoşlanıyorum.

Senaryosunu; Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen’in, yönetmenliğini; Selim Demirdelen’in yürüttüğü, başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar‘ın paylaştığı 'Rüya Gibi', yakında SHOW TV’de.