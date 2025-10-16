Habertürk
        DFU'dan Dünya Ekmek Günü'nde çağrı: İsrafı önlemeye katkı sağlayabiliriz

        Dondurulmuş ekmek, ihtiyaç duyulan miktarda çözdürülüp tüketilebildiği için gıda israfının önüne geçilmesine katkıda bulunuyor. Konuya dikkat çeken Donuk Fırıncılık Ürünleri Genel Müdürü Ilgın Hasırcıoğlu, uzun raf ömrü ve porsiyon kontrolü gibi avantajları sayesinde dondurulmuş ekmeğin, sorumlu tüketim ve sürdürülebilirlik anlayışıyla sofralarda giderek daha fazla yer aldığını vurguladı

        16.10.2025 - 11:01
        "İsrafı önlemeye katkı sağlayabiliriz"
        Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kuruluş yıl dönümü olan 16 Ekim, her yıl dünya genelinde gıda güvenliğine, açlıkla mücadeleye ve israfı önlemeye dikkat çekmek amacıyla hem Dünya Gıda Günü hem de Dünya Ekmek Günü olarak kutlanıyor.

        FAO bu yıl “Daha İyi Gıdalar ve Daha İyi Bir Gelecek İçin El Ele” temasıyla iş birliği çağrısı yapıyor. Bu çağrıya destek veren Donuk Fırıncılık Ürünleri (DFU), ülkemizde her gün israf edilen yaklaşık 12 milyon ekmeğe dikkat çekerek, ekmek israfıyla mücadelede dondurulmuş ekmeğin önemini vurguluyor.

        ILGIN HASIRCIOĞLU: “DONDURULMUŞ EKMEK ÜRÜNLERİMİZLE EKMEK İSRAFINI ÖNLEMEYE KATKI SAĞLIYORUZ”

        Dünya Ekmek Günü’nde tüketicilere bilinçli tüketim çağrısında bulunan DFU Genel Müdürü Ilgın Hasırcıoğlu, uzun raf ömrü ve porsiyon kontrolü gibi avantajları sayesinde donuk ekmeğin, ekmek israfını önlemeye sağladığı katkıyı vurguladı. Hasırcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

        “Ekmek, kültürümüzde sofraların vazgeçilmez bir parçası olarak yer alıyor. Bu nedenle ürün portföyümüzde ekmek çeşitleri özel bir yere sahip; yaklaşık 60 farklı çeşitle bu kategoride geniş bir yelpaze sunuyoruz. Yenilikçi teknolojilerle hijyenik koşullarda üretilen ürünlerimiz, -40°C’ye varan üretim şartlarında şoklanıp 1 yıl raf ömrüyle paketleniyor ve Türkiye’nin ilk tam otomatik donuk deposunda -18°C’de saklanıp soğuk zincir kırılmadan taşınıyor. Bu sayede, Türkiye genelinde birçok noktaya ulaşan ürünlerimiz müşteri memnuniyetini artırırken, gıda israfını azaltmaya da katkı sağlıyor.”

        DFU ÜRÜNLERİ YAKLAŞIK 4 BİN 500 NOKTAYA ULAŞIYOR

        DFU’nun, yılık 22 bin ton üretim kapasitesi ve 6 kategoride 200’ün üzerinde ürünü olduğunu belirten Hasırcıoğlu, DFU olarak restoran, otel ve kahve zincirleri başta olmak üzere kantin, toplu ikram ve yemek hizmeti veren işletmelerle birlikte yaklaşık 4 bin 500 noktaya ulaştıklarını söyledi.

