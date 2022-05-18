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ÖSYM ile 2022 DGS başvuru ücreti belli oldu! DGS başvurusu nasıl, nereden yapılır?

ÖSYM tarafından DGS başvuru kılavuzunun yayınlanması ile birlikte 13 Mayıs tarihi itibarıyla başlayan başvurular tüm hızıyla devam ediyor. Sınava girecek binlerce öğrenci sınava ilişkin detayları araştırıyor. "DGS başvurusu nasıl, nereden yapılır?" ve "DGS başvuru ücreti ne kadar?" soruları yanıtını arıyor. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...

  • 01
    DGS başvuru kılavuzu 2022: DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvurusu nasıl, nereden yapılır?

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2022 başvuruları devam ediyor. 13 - 23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek DGS başvuruları için verilecek ücretin ne kadar olduğu ve hangi bankalara yatırılacağı merak konusu oldu. 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin, 4 yıllık örgün öğretim lisans programlarına geçmelerini sağlayan DGS sınavı hakkında detayları sizler için derledik. İşte, ayrıntılar...
  • 02
    DGS başvuru kılavuzu 2022: DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvurusu nasıl, nereden yapılır?

    DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ücreti 190 lira olarak açıklandı. Başvuru ücretleri, ÖSYM’nin internet sayfası üzerindeki e-İŞLEMLER bölümünden kredi kartı/banka kartı ile yatırılabilecek. Ayrıca ÖSYM tarafından yayınlanan DGS kılavuzu içerisinde yer alan bankalar üzerinden de ücret ödenebilecek. 

    DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
  • 03
    DGS başvuru kılavuzu 2022: DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvurusu nasıl, nereden yapılır?

    DGS BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
    Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.
  • 04
    DGS başvuru kılavuzu 2022: DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvurusu nasıl, nereden yapılır?

    DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS)  başvuruları 13 Mayıs – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak. 

    DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
  • 05
    DGS başvuru kılavuzu 2022: DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvurusu nasıl, nereden yapılır?

    DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

    Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adayların başvuruları ise 31 Mayıs 2022 geç başvuru gününde alınacak.

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