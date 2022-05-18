Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2022 başvuruları devam ediyor. 13 - 23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek DGS başvuruları için verilecek ücretin ne kadar olduğu ve hangi bankalara yatırılacağı merak konusu oldu. 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin, 4 yıllık örgün öğretim lisans programlarına geçmelerini sağlayan DGS sınavı hakkında detayları sizler için derledik. İşte, ayrıntılar...