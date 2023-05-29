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DGS başvuruları başladı! 2023 ÖSYM kılavuzu ile DGS başvurusu nasıl yapılır?

DGS başvuru ücreti ve tarihleri merak konusu oldu. Bu sene 16 Temmuz 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek sınav öncesi ÖSYM son dakika duyurusuyla DGS başvurularının başladığını açıkladı. ÖSYM başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla "DGS başvurusu nasıl yapılır?" sorusu da yanıt buldu. İşte 2023 DGS başvuru kılavuzu...

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  • DGS BAŞVURU ÖSYM ais ekranı: 2023 DGS başvuru ücreti ne kadar, başvurular nasıl yapılır?

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım devam ederken başvurular alınmaya başladı. DGS bavşuru kılavuzunun yayımlanmasıyla başvuru ücreti ve başvuru tarihi netlik kazandı. Bu noktada gözler "DGS başvuruları nasıl yapılır?" sorusu gündeme geldi. İşte ÖSYM 2023 DGS kılavuzu ile başvuru detayları...  
  • DGS BAŞVURU ÖSYM ais ekranı: 2023 DGS başvuru ücreti ne kadar, başvurular nasıl yapılır?

    DGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI!

    ÖSYM 2023 DGS başvuru kılavuzunu yayımladı. ÖSYM;"2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacaktır.

    Sınava başvurular 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

    Adaylar, başvurularını 29 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr  adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

    Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-DGS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verdi. 

    DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
  • DGS BAŞVURU ÖSYM ais ekranı: 2023 DGS başvuru ücreti ne kadar, başvurular nasıl yapılır?

    DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ücreti 270 lira olarak belirlendi. 
  • DGS BAŞVURU ÖSYM ais ekranı: 2023 DGS başvuru ücreti ne kadar, başvurular nasıl yapılır?

    DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşletim Sistemleri (AİS) adresi üzerinden alınacak. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girip, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek başvurularını yapabilecek.

    DGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • DGS BAŞVURU ÖSYM ais ekranı: 2023 DGS başvuru ücreti ne kadar, başvurular nasıl yapılır?

    2023 DGS NE ZAMAN?

    İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

    ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.
  • DGS BAŞVURU ÖSYM ais ekranı: 2023 DGS başvuru ücreti ne kadar, başvurular nasıl yapılır?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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