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DGS başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM 2020 DGS başvuru detayları

DGS başvuruları için adayların geri sayımı sürüyor. ÖSYM'nin 2020 DGS başvuru kılavuzunu yayınlaması ile birlikte tüm detaylar netleşecek. Peki ÖSYM 2020 DGS başvuru tarihi ne zaman?

DGS

DGS, ön lisans eğitimi alan adayların 4 yıllık lisans eğitimi almaları için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen sınavlarla birlikte ÖSYM'nin takviminde de değişiklikler oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır." denildi. ÖSYM'nin 2020 DGS başvuru tarihi haberimizde.

2020 DGS BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM'nin yeni açıkladığı 2020 takvimine göre, DGS başvuruları 9 - 17 Haziran tarihleri arasında alınacak. DGS'nin geç başvuru tarihi 3 Temmuz olarak belirlendi.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

DGS NE ZAMAN?

2020 DGS, ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımı ile birlikte 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin takvimine göre, DGS sonuçları 9 Eylülde açıklanacak.

2019 DGS SORULARI İÇİN TIKLAYIN

DGS NEDİR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

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