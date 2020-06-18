DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuru parası nereye, nasıl yatırılır? soruları adayların gündeminde. DGS, ön lisans eğitimi alan adayların 4 yıllık lisans eğitimi almaları için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. ÖSYM tarafından başlatılan DGS başvurularının alınması işlemi dün sona erdi. Bugün ise DGS ücretini ödemek için son gün. Adayların bugün içerisinde DGS ücretlerini yatırarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor. ÖSYM'nin 2020 DGS para yatırma detayları şöyle...

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 DGS ücreti 130 lira olarak belirlendi. Adaylar başvuru ücretini 18 Haziran yani bugün içerisinde ödemek zorunda. DGS ücretleri ödeme şekilleri şöyle:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

2020 DGS BAŞVURU KILAVUZU

2020 DGS NE ZAMAN?

2020 DGS, ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımı ile birlikte 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin takvimine göre, DGS sonuçları 9 Eylülde açıklanacak.

2019 DGS SORULARI İÇİN TIKLAYIN