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DGS ek tercih başvuruları ne zaman yapılacak? ÖSYM 2018 DGS ek yerleştirme kılavuzu

DGS tercih sonuçlarının ardından ek yerleştirme için bekleyiş başladı. Geçen sene 2017-DGS Ek Yerleştirme tercihleri 25-30 Ekim 2017 tarihleri arasında alınmıştı. 2018 DGS ek tercih başvuruları ne zaman yapılacak? Yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? İşte ÖSYM'den gelen son duyurular...

24.09.2018 - 13:55 | Güncelleme:

DGS ek tercihler için henüz kılavuz yayınlanmadı. Lisans hayali kuran öğrenciler ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. DGS ek yerleştirme başvuruları nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...

DGS ek tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Ek yerleştirme için tercih ücreti geçen sene 15,00 TL’ydi. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaklardır.

Ücret yatırma işlemi

Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.

2018-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2018- DGS’ye girmiş ve 2018-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

Boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır. 

2017 BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI

Adaylar, 2017-DGS yerleştirme sonucu oluşan en düşük puanlara aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/DGS/Y_MinMax02102017.pdf

 

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI 

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayınlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

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