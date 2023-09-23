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        Haberler Gündem DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS ek kontenjan ve taban puanları belli oldu mu? 2023 DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor?

        DGS ek tercih kılavuzu: 2023 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?

        DGS ek tercih tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ek tercih sürecini bekleyen lisans adayları, ÖSYM tarafından yayımlanacak DGS ek tercih kılavuzu ile taban puanları, boş kontenjan listesi ve başarı sıralamasına göre tercihlerini belirtilen tarihleri arasında tamamlayacak. Peki, "2023 DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor? DGS ek kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?" İşte 2023 DGS ek tercihlerin başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 00:35 Güncelleme: 23.09.2023 - 00:35
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        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) maratonu ek tercih süreci ile devam ediyor. Tercih sonuçlarına göre herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar, DGS ek tercih tarihlerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, "2023 DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor? DGS ek kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?" İşte ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu ile taban puanları, boş kontenjan listesi ve başarı sıralamaları...

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        DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA

        Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

        DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlandı.

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        DGS EK TERCİH NE ZAMAN 2023, BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

        DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. DGS ek tercih sürecinin üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından başlaması bekleniyor. DGS ek tercih boş kontenjan listesinin de üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanların açıklanmasıyla başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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