2023 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme işlemleri 29 Eylül tarihinde başladı. 4 Ekim tarihine kadar sürecek olan tercih sürecinin ardından gözler DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. DGS ek tercihleri, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yapılabilecek. Peki, "2023 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
29 Eylül'de başlayan DGS ek tercih dönemi 4 Ekim tarihinde sona erecek. Adaylar, belirtilen tarihler arasında taban puanları ve boş kontenjan listesine göre tercihlerini yapabilecek. Tercihlerini tamamlayan adaylar, DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "2023 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
DGS EK TERCİH TARİHLERİ
DGS ek yerleştirme süreci 29 Eylül'de başladı. Adaylar ek tercihlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden 4 Ekim Çarşamba günü 23.59'a kadar tamamlayacak.
DGS EK TERCİH SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı.
Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.