DGS ek tercihleri ne zaman? 2026 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
2026 DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. Üniversiteye yerleşemeyen veya boş kalan kontenjanlar üzerinden yeniden tercih yapmak isteyen adaylar, DGS ek tercih tarihlerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından 2026-DGS yerleştirme sonuçları 8 Eylül 2026 tarihinde açıklandı. ÖSYM'nin resmi DGS sayfasında 2026 yılına ilişkin merkezi yerleştirme tercihleri 27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ancak 6 Ekim 2026 itibarıyla 2026-DGS ek yerleştirme tercihlerine ilişkin yeni bir kılavuz veya tercih takvimi yayımlanmış değil. Adaylar özellikle ek tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağını ve boş kontenjanların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki DGS ek tercihleri ne zaman, 2026 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte 2026 DGS ek tercih sürecinde son durum ve ÖSYM'den yapılan güncel açıklamalar.
2026-DGS kapsamında lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların merkezi yerleştirme süreci tamamlandı. ÖSYM sonuç sisteminde 2026-DGS yerleştirme sonuçlarının 8 Eylül'de açıklandığı görülüyor. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ise ek yerleştirme yapılıp yapılmayacağını ve tercihlerin hangi tarihlerde alınacağını takip ediyor. ÖSYM'nin güncel duyuru ve DGS sayfasında 6 Ekim itibarıyla 2026-DGS ek tercih kılavuzunun yayımlandığına ilişkin bir duyuru bulunmuyor. Peki DGS ek tercihleri ne zaman, 2026 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte adayların merak ettiği DGS ek tercih tarihleri ve kılavuzla ilgili son gelişmeler.
2026 DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2026 DGS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. ÖSYM'nin resmi DGS sayfasında 2026 yılı için şu aşamada merkezi yerleştirme tercih işlemleri yer alıyor. 2026-DGS merkezi yerleştirme tercihleri 27 Ağustos 2026 saat 10.30'da başlayıp 3 Eylül 2026 saat 23.59'da sona ermişti.
Ek yerleştirme takviminin ve boş kontenjanların, ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla netleşmesi bekleniyor. Bu nedenle adayların ek tercih tarihleri için ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.
2026 DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
6 Ekim 2026 itibarıyla 2026-DGS ek tercih kılavuzu yayımlanmış değil. ÖSYM'nin güncel DGS sayfasında 2026 yılına ait kılavuz ve başvuru bilgilerinin yanı sıra merkezi yerleştirme tercih bilgileri bulunuyor ancak ek yerleştirmeye ilişkin yeni bir kılavuz duyurusu yer almıyor.
Ek tercih kılavuzunun yayımlanması halinde adayların tercih edebileceği boş kontenjanlar, tercih koşulları ve tercih işlemlerinin nasıl yapılacağı kılavuzda açıklanacak.
DGS EK TERCİHLERİNDE KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?
Ek yerleştirme kapsamında tercih yapabilecek adaylara ilişkin şartlar ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda açıklanacak. Boş kalan veya ek yerleştirme kapsamında tercih edilebilecek programlar da kılavuz ve tablolar üzerinden ilan edilecek. Adayların tercih yapmadan önce ilgili programların özel koşullarını ve kendi DGS puanlarını dikkatle kontrol etmesi gerekecek.