2026-DGS kapsamında lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların merkezi yerleştirme süreci tamamlandı. ÖSYM sonuç sisteminde 2026-DGS yerleştirme sonuçlarının 8 Eylül'de açıklandığı görülüyor. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ise ek yerleştirme yapılıp yapılmayacağını ve tercihlerin hangi tarihlerde alınacağını takip ediyor. ÖSYM'nin güncel duyuru ve DGS sayfasında 6 Ekim itibarıyla 2026-DGS ek tercih kılavuzunun yayımlandığına ilişkin bir duyuru bulunmuyor. Peki DGS ek tercihleri ne zaman, 2026 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte adayların merak ettiği DGS ek tercih tarihleri ve kılavuzla ilgili son gelişmeler.