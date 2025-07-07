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        Haberler Bilgi Yaşam DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav yerleri yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

        DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav yerleri yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

        ÖSYM sınav takvimine göre DGS sınavı bu sene temmuz ayında yapılacak. Sınava girecek olan adayların DGS giriş belgelerini alması gerekiyor. Önlisans eğitimlerini lisans eğitimine çevirmek isteyen adaylar DGS sınavında 100 sorudan sorumlu olacak. Peki DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav yerleri yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 16:59 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:59
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        DGS tarihi ve sınav giriş belgesi ile ilgili detaylar merak ediliyor. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. İki yıllık eğitimlerini dört yıllık eğitime döndürmek isteyenler için DGS sınavı saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak. İşte DGS sınav sürecine dair detaylar

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        DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2025 yılında düzenleyeceği merkezi sınavın takvimini duyurdu. Buna göre DGS 20 Temmuz tarihinde yapılacak.

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        DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        DGS sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. 20 Temmuz öncesindeki haftada DGS sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor.

        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS sınav sonuçları 11 Eylül'de açıklanacak.

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