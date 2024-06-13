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        Haberler Bilgi Yaşam DGS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI! 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav yerleri/giriş belgesi nasıl alınır?

        DGS giriş belgesi açıklandı! 2024 DGS sınav yerleri/ giriş belgesi sorgulama ekranı

        Eğitimine iki yıllık önlisans ardından dört yıllık lisans programında devam ettirmek isteyen öğrenci adaylarını katılım gösterdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da uygulanacak. Adaylar DGS giriş yerlerini sorguluyordu. Beklenen açıklama bugün geldi. ÖSYM AİS ekranında DGS sınav yerleri açıklandı. Peki DGS sınav yerleri/giriş belgesi nasıl alınır? İşte yanıtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 13:13 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:13
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        DGS sınav giriş yerleri son dakika açıklandı. Adaylar sınava girecekleri salon ve binayı öğrenebilir. 30 Haziran’da uygulanacak olan DGS giriş yerleri ÖSYM ekranından öğreniliyor. İşte DGS giriş yerleri sorgulama ekranı

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        DGS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’na (2024-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini 13 Haziran 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

        DGS SINAV YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        DGS SINAVI HAKKINDA

        Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

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