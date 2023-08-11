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        Haberler Gündem DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2023 DGS sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanır?

        DGS sonuçları açıklanıyor! İşte 2023 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuç sorgulama ekranı

        DGS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 16 Temmuz tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine açılacak. İşte 2023 DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saate ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 09:05
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        DGS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. DGS sonuçları sorgulama ekranı, 16 Temmuz 2023 tarihinde Dikey Geçiş Sınavı'na katılım yapan adaylar tarafından araştırılıyor. Adaylar, DGS sonuçlarını ÖSYM sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile görüntüleyebilecekler. İşte 2023 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

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        DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklayacak.

        Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

        DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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        DGS SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

        a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

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        b) Ön lisans başarı puanı

        c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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