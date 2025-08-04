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        Haberler Bilgi Gündem DGS sonuç tarihi 2025: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz Pazar günü binlerce adayın katılımı ile tamamlandı. Gerçekleşen sınavın ardından adaylar DGS sonuçları için, ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. DGS sonuçları, aday T.C. kimlik numarası ve şifresi ile ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime sunulacak. Peki, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 23:44 Güncelleme: 04.08.2025 - 23:44
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        DGS sonuçları için geri sayım sürüyor. Sınava katılım sağlayan adaylar, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime sunulacak. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından süreç tercih dönemi ile devam edecek. Peki, "2025 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte DGS sonuç tarihi...

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        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre; 2025-DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, DGS sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

        ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        DGS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

        ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u bağlantıda erişime açılmıştır.

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        Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 20 Temmuz 2025 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

        Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

        Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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        DGS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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