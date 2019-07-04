2019 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular ön lisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 30 Haziran 2019 tarihinde binlerce öğrenci DGS sınavına girerek ter döktü. Şimdi gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, ÖSYM'den açıklama geldi mi? İşte detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2019 sınav takviminde DGS sonuçlarının açıklanacağı günü yayınlandı. DGS Dikey Geçiş Sınavı 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2019

DGS sonuçları sorgulama ekranına ulaşmak için 25 Temmuz'da https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine tıklayarak TC Kimlik numaranızıa girerek, sonuçlarım ekranına tıklamanız durumunda DGS sonuçlarını öğrenebileceksiniz.

DGS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

ÖSYM sınavın ardından dün akşam saatlerinde DGS soru ve cevaplarını yayınladı. ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2019-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2019 tarihinde saat 14.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

DGS SORU VE CEVAPLARIN YÜZDE 10'LUK BÖLÜMÜ İÇİN TIKLAYIN

DGS SORU VE CEVAPLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

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