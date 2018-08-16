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DGS sonuçları 2018: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları sorgulama! DGS tercihleri ne zaman?

ÖSYM, 2018 DGS sonuçlarını az önce açıkladı. 21 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen DGS sınavı sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanabiliyor. DGS sonuçlarının ardından tercih heyecanı başlayacak. Tercihler ne zaman yapılacak?

16.08.2018 - 16:44 | Güncelleme:

DGS sonuçları 16 Ağustos 2018 tarihinde (bugün) akşam saatlerinde açıklandı. Lisans adayları DGS sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden ulaşabilecek. DGS sonuçlarına göre adaylar tercih işlemlerinde bulunacak. DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

DGS SONUÇLARI SORGULAMA 2018

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2018-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

DGS TERCİHLERİNE ZAMAN?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

 

DGS Puanları

Sayısal Standart Puan

Sözel Standart Puan

Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP)*

Sayısal DGS Puanı (DGS - SAY)

 

3

 

0,6

 

0,6

Sözel DGS Puanı (DGS - SÖZ)

 

0,6

 

3

 

0,6

Eşit Ağırlıklı DGS Puanı (DGS - EA)

 

1,8

 

1,8

 

0,6

ÖSYM'DEN DGS ADAYLARINA İKİ MÜJDE

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSYM Değerlendirme Raporları Serisinin ikincisinde meslek yüksekokulları (MYO) ve açıköğretim fakültesi (AÖF) önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin, lisans programlarına geçişleri için yapılan 2017 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) incelendiğini ve raporda sınava ilişkin iki önerinin yer aldığını söyledi.

Birinci önerinin sınav süresiyle ilgili olduğuna işaret eden Özer, "DGS'de sayısal testte 60 ve sözel testte 60 olmak üzere adaylara toplam 120 soru için 140 dakika cevaplama süresi verilmekteydi. ÖSYM raporunda testlerde işaretleme yapmayan aday sayılarının yüksek olması nedeniyle sınav süresinin iyileştirilmesi önerilmekteydi. Bu öneri, YÖK tarafından kabul edildi. 2018 DGS sınavında 120 soru için 140 dakika yerine 150 dakika cevaplama süresi verilecek." bilgisini paylaştı.

0,5 ham puan koşulu

Özer, ÖSYM'nin değerlendirme raporunda yapılan ikinci önerinin ise DGS puanının hesaplanması ile ilgili olduğunu belirtti.

Raporda, sayısal ve sözel testlerde negatif ve ham puanlarda yoğunlaşma görüldüğü için adayların puanlarının hesaplanabilmesi için her iki testten de 0,5 ham puan alma koşulunun getirilmesinin önerildiğini kaydeden Özer, "Bu öneri de YÖK tarafından kabul edildi. 2018 DGS sınavında adayın puanının hesaplanabilmesi için 60 sorunun yer aldığı sözel testten en az 0,5 ham puan ve yine 60 sorunun yer aldığı sayısal testten en az 0,5 ham puan alması gerekiyor." dedi.

DGS, ilk kez 81 ilde yapıldı

ÖSYM Başkanı Özer, DGS'ye başvuran aday sayısının her geçen yıl arttığını, 2017'de 350 bin seviyesinde olduğuna dikkati çekerek, bu adayların, DGS sınavına erişimlerini kolaylaştırmak için yeni bir karar daha aldıklarını bildirdi. ÖSYM olarak önceki yıllarda sadece 17 il merkezinde yapılan DGS'yi 2018'de 81 il merkezinde yapma kararı aldıklarını kaydeden Özer, "Artık adaylar, 2018 DGS sınavı için 17 il merkezine gitmeden kendi illerinde sınava girebilecekler." açıklamasında bulundu.

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