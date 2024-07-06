Gözler ÖSYM'de: 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşti ve şimdi gözler ÖSYM'ye döndü. Eğitimini lisans seviyesine çıkarmak isteyen öğrenciler DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, 2024 DGS sonuç tarihi...
30 Haziran'da gerçekleştiriken Dikey Geçiş Sınavı sonrası gözler ÖSYM'e çevrildi. 300 bini aşkın öğrenci, iki yıllık ön lisans eğitimini dört yıla tamamlamak için sınava girdi. Peki, ÖSYM DGS sınavını ne zaman açıklayacak? İşte, 2024 DGS sonuç tarihi...
2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin DGS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacağı henüz belirlenmedi. Ancak sonuçların 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ÖSYM'nin ana sayfasından ilan edilecek.
2024 DGS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
DGS sınavı 30 Haziran itibarıyla tamamlandı. 135 dakikalık sınav sonrasında DGS soru ve cevaplarının ÖSYM'nin sitesinden yayınlandı.