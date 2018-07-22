DGS sınavı tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 21 Temmuz'da gerçekleştirildi. Öğrenciler, sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu öğrenebilmek için soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, DGS soru ve cevapları yayınlandı mı? 2018 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 DGS ile ilgili merak edilenler...

DGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2018 DGS soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz sınavlara bakacak olursak soru ve cevapların sınavdan sonra 1-2 gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. 2018 DGS soru ve cevapları yayınlandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 DGS sonuçları 16 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr i nternet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin i nternet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmekte.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans program ından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo - 1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo - 1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir . Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir . Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre i lgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo - 1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr i nternet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen ada ylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınma yacaktır. Tercih süresi tamamlandıkt an sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar t ercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

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