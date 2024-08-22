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        Haberler Bilgi Yaşam DGS taban puanları 2024: ÖSYM DGS taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması açıklandı mı?

        DGS taban puanları 2024: DGS taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması açıklandı mı?

        Her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavı sona erdi. 30 Haziran'da gerçekleşen sınavın ardından DGS taban puan, kontenjan ve başarı sıralamaları gündeme geldi. İki yıllık eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katılım gösterdiği DGS sonuçları sonrası taban puanlarının açıklanması bekleniyor. Henüz DGS sonuçları açıklanmadı. Peki DGS taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması ne zaman açıklanır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 11:29 Güncelleme: 22.08.2024 - 11:29
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sınavı sona erdi. Şimdi gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2024 DGS tercih kılavuzuna çevrildi. Adaylar tercih işlemlerini, Taban puanlar ve kontenjanların yer aldığı 2024 DGS tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirecekler. Peki DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte DGS taban puanları 2024 ve kontenjan bilgisi

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        2024 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

        DGS 2024 taban puanları ve kontenjanlar henüz açıklanmadı. Adaylar sonuçların açıklanması ile birlikte tercih işlemlerini 2023 DGS taban puanlarına göre gerçekleştirecek. 2024 DGS taban puanları ise tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek.

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        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

        Dikey Geçiş Sınavı 2024 yılında 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Sonuçların Ağustos ayında açıklanması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yeni gelişmelere haberimizde yer vereceğiz

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        DGS 2024 TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

        2024 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından kılavuzun yayımlanması bekleniyor.

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