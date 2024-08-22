Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sınavı sona erdi. Şimdi gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2024 DGS tercih kılavuzuna çevrildi. Adaylar tercih işlemlerini, Taban puanlar ve kontenjanların yer aldığı 2024 DGS tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirecekler. Peki DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte DGS taban puanları 2024 ve kontenjan bilgisi