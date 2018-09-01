DGS tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21 Temmuz'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katılan adaylar 16 Ağustos'ta sonuçlarını öğrendi. Sonuçlarını görüntüleyen adaylar için şimdi sıra tercih işlemlerinde. Ön lisans mezunu öğrencilerin eğitimlerini lisans düzeyine tamamlamak için katıldıkları DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2018 DGS tercihleri ile ilgili merak edilenler...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KILAVUZ YAYINLANDI MI?

DGS tercihleri için adaylar heyecan içinde. YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte DGS adayları da tercih işlemlerini gerçekleştirebilmek için gün sayıyor. Fakat DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Böylelikle, DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağı konusunda merak edilen sorular henüz yanıt bulmadı.

2017 yılında DGS tercih işlemleri 19-26 Eylül 2017 tarihleri aralığında gerçekleştirilmişti.

2018 DGS SONUÇLARI SORGULAMA

2018 DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 16 Ağustos'ta adayların erişimine açıldı. Adaylar DGS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak erişim sağlayabilecekler.

2018 DGS SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DGS SINAVI NEDİR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

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