DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmıştı. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Aldıkları puana göre lisans programlarına tercih yapacak öğrenciler, tercihler ile ilgili detayları merak ediyor. Üniversite kayıtlarının alınmaya başlamasından sonra DGS adaylarının da bekleyişte olduğu DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2018 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2018 DGS tercihleri ile ilgili ayrıntılar...

2018 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun henüz yayınlanmaması ile birlikte tercihlerin ne zaman başlayacağı da belli olmadı. ÖSYM tarafından DGS tercihlerinin başlayacağı tarih açıklandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

2017 yılında DGS tercih işlemleri 19-26 Eylül 2017 tarihleri arasında alınmıştı.

2018 DGS SONUÇLARI SORGULAMA

2018 DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 16 Ağustos'ta açıklandı. Adaylar DGS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak erişim sağlayabilecekler.

2018 DGS SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DGS SINAVI NEDİR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

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