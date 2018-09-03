Üniversite kayıtları bugün başladı. DGS sınavına giren ve sonuçlarını öğrenen binlerce aday tercihlerin ne zaman başlayacağı sorusunu araştırıyor. Bunun hakkında resmi bir açıklama yapılmaması da oldukça dikkat çekiyor. Peki, 2018 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM, DGS tercihleri hakkında açıklama yaptı mı? Detaylar haberimizde...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte DGS adayları da tercih işlemlerini gerçekleştirebilmek için gün sayıyor. Fakat DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağı konusunda merak edilen sorular henüz yanıt bulmadı.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacakları ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir. Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili 17 oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercihler ÖSYM'nin ais sayfasından adayların TC kimlik ve şifreler girişleriyle yapılacaktır. Tercih dönemi başladığında aşağıdaki linkten tercihlerinizi tamamlayabilirsiniz.

2018 DGS TERCİHLERİNİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır. Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

TABLO-1 MERKEZÎ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TABLO-2 ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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