Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İdil Kültür Merkezi'ne yönelik teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü. Yaklaşık 6 aylık takibin ardından önceki gece saat 03.00'da operasyon düzenledi.

KÖR ODADA ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ ÇIKTI



Kültür merkezinin tüm kapıları Özel Harekat Şubesi ekipleri tarafından koçbaşı ve oksijen kaynaklarıyla kırılarak açıldı. Kültür merkezinin 1. katına çıkan polis ekipleri 'kör oda' olarak adlandırılan gizli sığınağın kapısını buldu. Sığınaktan İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler Listesi'nde 1 milyon lira para ödüllü Yeşil kategoride bulunan DHKP/C'nin sözde Genel Sekreteri Ümit İlter, Gri listedeki Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek ile örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU EYLEME KARIŞMIŞ



DHKP/C'nin sözde genel sekreteri Ümit İlter'in 1991 yılında İzmir Alsancak'ta bulunan ABD Konosolosluğu ve Çay Mahallesi Polis Karakolu'na yönelik bombalı saldırı olayına karıştığı belirlendi. Bu saldırılarda 1 polis şehit olmuş, 8 polis yaralanmıştı.