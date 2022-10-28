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Geçtiğimiz dönemlerde Galasaray forması giyen Mbaye Diagne bu sezon Fatih Karagümrük formasını terletiyor. Galatasaray döneminde zaman zaman olaylara konu olan Senegalli futbolcu bugünkü maç öncesinde hocasından ilk 11'de başlamasını talep etti.

Sabah'ın haberine göre, eski takımına karşı forma giymek isteyen Diagne'nin Andre Pirlo ile görüştüğü iddia edildi. Pirlo'nun ise bugünkü karşılaşmada Borini'ye şans vermesi bekleniyor.

KARAGÜMRÜK'ÜN EV SAHİPLİĞİNDEKİ MAÇLAR

Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 8 lig maçında 4 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, rakibinin sahasında 17 gol atarken, kalesinde 9 gole engel olamadı.