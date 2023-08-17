Diatomit nedir, nerelerde kullanılır? İçeriğinde ince bol miktarlarda silis mineralleri yer alan diatomit, ezildiği zaman çok ince bir toza dönüşür. Fosilleşmiş deniz ya da tatlı su yosunlarının kalıntılarından elde edilen diatomit, çok yönlü bir mineral olarak geniş bir alanda kullanılmaktadır. Diatomit nedir, nerelerde kullanılır ve özellikleri neler? Diatomit Türkiye'de nereden çıkarılır? İşte, detaylar...

Tebeşir benzeri yapısı nedeniyle ufalabilen bu tortul kaya, genellikle açık renklidir. Yoğunluğu düşük ve ince gözeneklidir. Ayrıca düşük termal iletkenliğe ve oldukça yüksek bir füzyon noktasına sahiptir. Aşındırıcı özelliği sebebiyle cilt bakım ürünlerinin vazgeçilmezidir. Diatomit nedir? Nerelerde kullanılır? Türkiye’de nereden çıkarılır? Diatomit madeni kullanım alanları nelerdir? Nerede kullanılır ve diatomit madeni ne işe yarar? İşte, detaylar.

Diatomit Nedir?

Diatomit, tek hücreli ve mikroskobik alglerin fosilleşmiş silisli kabuklarından meydana gelmektedir. Isı, ses ve elektrik geçirgenliğinin az olması, hafifliği ve kimyasal maddelere dayanıklılığı sebebiyle pek çok sektörde tercih edilmektedir. Organizma öldüğünde tortu biçiminde çöker ve organik kısmı çürür. Silisli kavkılar birikerek taşlaşır ve bunun sonucunda diatomit yatakları oluşur. Biyolojik kökenli tek doğal mineral olan diatomit; dağ unu, beyaz turba, pekmez toprağı gibi isimlerle de anılmaktadır. Diatomit karbonat, kil mineralleri ve düşük miktarda kuvars ile feldispatlar içerir.

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Diatomit Nerelerde Kullanılır?

Diatomit sahip olduğu olumlu özelliklerden bakımından geniş bir kullanım alanına sahiptir. Kullanımı oldukça eski yıllara dayanmaktadır. Öyle ki İstanbul’daki Ayasofya kubbesinin inşaatında diatomit tuğla kullanılmıştır. Diatomit; katkı maddesi veya dolgu malzemesi olarak, katalizör taşıyıcı olarak, filtrasyon işlemlerinde, hafif yapı malzemesi olarak, gıda sektöründe, kâğıt, lastik ve plastikte, diş macununda, kimya sanayi ürünlerinde, boyalarda, pire ve keneler için, haşerelere karşı ve çimento yapımında kullanılmaktadır.

Diatomit Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

Ülkemizin diatomit yatakları; Afyon, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Kayseri, Konya, Kütahya, Niğde, Sivas ve Van'dır. Türkiye’nin en büyük diatomit yatağı ise Kayseri-Hırka'da yer almaktadır.

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Diatomit Madeni Kullanım Alanları

Diatomit madeni yapısından dolayı özellikle filtrasyon uygulamalarında tercih edilmektedir. Kullanımın büyük çoğunluğu da bu alandadır. Bu alanın dışında diğer kullanım alanları ise şöyledir:

Diyet takviyesi olarak

Filtrasyon işlemlerinde

Tarım ve haşere kontrolü

Yüz maskelerinde

Boyalarda ve kaplamalarda

İnşaat sektöründe

İlaç yapımında

Gübre üretiminde

Katalizör uygulamalarında

Seramik ve cam sanayinde

İzolasyon maddesi olarak

Aşındırıcı ve yüzey temizleyici olarak

Kozmetik, kibrit, cila, lastik, plastik ve diş macununun katkı maddesi olarak

Boya sanayisinde

Dolgu malzemesi olarak

Diatomit Nerede Kullanılır?

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Filtrasyon işlemlerinde: kimyasal etkilere karşı dirençli yapısı ve steril özellikleri sebebiyle katı taneleri sıvılardan ayırmak için filtrasyon işlemlerinde kullanılmaktadır. Geniş süzme yüzeyi sağlayan gözenekli yapısı sebebiyle yağ ve organizmaları absorbe eder.

Katkı ya da dolgu malzemesi olarak: Hafif yapısı, dayanıklılığı ve izolasyona faydası sebebiyle diatomit, üretilen ürünün performansına ve özelliklerine olumlu katkılar sağlar.

Katalizör taşıyıcı olarak: Diatomitler kimyasal reaksiyonlarda da kullanılmaktadır. Çünkü yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklılık gösterirler. Bu sebeple hem katalizör taşıyıcı hem de izolasyon malzemesi olarak kullanılabilir.

İzolasyon malzemesi olarak: Isı, ses ve elektrik iletkenliği oldukça düşük olan diatomit; çatı ve cephe kaplama sıvılarında, kalorifer kazanlarında, fırın ve ısı taşıyıcı borularda izolasyon malzemesi olarak kullanılır.

Diğer kullanım alanları: Diatomit, çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda absorbant olarak kullanılmıştır. Bunun yanında gıdaların raf ömrünü arttırmak için paketleme ve ambalajlamada kullanılmaktadır.

Diatomit Madeni Ne İşe Yarar?

Diatomit madeni yalıtımdan filtrelemeye, kozmetikten ilaç yapımına, gübre üretiminden diyet takviyesi olarak tüketime kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Silika ve diatom fosillerinden oluşan diatomitin başlıca kullanım alanları filtrasyon sanayi, dolgu ve izolasyondur.