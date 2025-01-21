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        Haberler Gündem Didem Arslan Yılmaz kayıp anneyi dakikalar içinde buldu

        Didem Arslan Yılmaz kayıp anneyi dakikalar içinde buldu

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün çok konuşulacak bir anne – kız tartışması gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 20:19 Güncelleme: 21.01.2025 - 20:19
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        Didem Arslan Yılmaz kayıp anneyi dakikalar içinde buldu
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        "3 yıldır annemin sesini bile duymuyorum" diyen Fadile stüdyoda yaptığı açıklamalarla ses getirdi. Fadile “Annem engelli kardeşimi, engelli maaşı için kaçırıyor” diyerek olay yarattı.

        ANNE AYNUR DAKİKALAR İÇİNDE BULUNDU

        Didem Arslan Yılmaz Fadile’ye “Hazır mısın?” diyince Fadile ayağa kalkarak sevinç çığlıkları attı. Kardeşimi görmek istiyorum diyen Fadile’nin sevinçli halleri annesinin konuşmaya başlamasıyla duraksadı. Anne Aynur’un iddiaları büyük ses getirdi. Hem baba Mustafa hem de Fadile hakkında şok açıklamalar yaptı. Didem Arslan Yılmaz, Aynur Hanım'ı kızı Fadile ile yüzleşmesi için stüdyoya davet etti.

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