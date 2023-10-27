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        Haberler Gündem 3. Sayfa Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Mahir Düz hakkında şoke eden ihbar

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Mahir Düz hakkında şoke eden ihbar

        Show TV'de hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de fenomen sevgilisi tarafından 15 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Esra Çömelek şok üstüne şoka uğruyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 23:41 Güncelleme: 27.10.2023 - 23:41
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        Şoke eden ihbar
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        Fenomen Mahir Düz hakkındaki iddialar, her geçen gün artmaya devam ediyor. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’nin canlı yayınında İngiltere’den gelen ihbar üzerine stüdyo adeta karıştı. Londra’dan görüntülü olarak bağlanan bir avukat, Mahir Düz'ün Polonyalı 67 yaşındaki müvekkilini dolandırdığını söyledi. Sahte bir pasaportla kendisini ‘Memoria Marcelo’ olarak tanıtarak, 7 bin eurosunu aldığını ve müvekkilinin arabasını satmak zorunda kaldığını söyledi.

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        BAZI YAZIŞMALAR EKRANA GELDİ

        Öte yandan Mahir canlı yayına bağlanmak yerine iddialara sosyal medya hesabından cevap vermeyi sürdürüyor. İddiaların aksine, Esra Çömelek’in kendisinden sürekli para istediğini açıkladı. Uzun zamandır pahalı arabalara bindiğini ve lüks evlerde yaşadığını söyledi. Esra ile bazı yazışmalarının ve birkaç dekontun da olduğu paylaşımı ekranlara geldi. Esra o videoya tek tek cevap verdi ve söylemleri yalanladı. Mahir’in yaşadığı lüks hayat da fotoğraf ve videolarla yayınlandı.

        DOLANDIRILDIĞINI DOĞRULADI

        Esra Çömelek’in arkadaşı Caner Atacan, programımıza görüntülü olarak bağlanarak Esra ile yakın arkadaş olduğunu, Mahir’in ‘sevgilisiniz’ iddiasının asılsız olduğunu ve Esra’nın Mahir tarafından yüklü miktarda dolandırıldığını doğruladı.

        KANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

        Canlı yayında isminin gizli kalmasını isteyen bir izleyici de telefonla bağlanarak kendisinin sahte pasaportlarla kadınları kandırdığını iddia etti.

        VERGİ ÖDEMELERİNİ SORDU

        Avukatımız Tunca Toker ise Mahir’e 20 yıldır sürdüğü lüks hayatın her yıl gelir vergisini ödeyip ödemediğini sordu.

        Esra Çömelek’in hayrete düşüren hayatı ve sosyal medya fenomeni Mahir hakkındaki şok iddialar Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekranlara gelmeye devam edecek.

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