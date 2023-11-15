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        Haberler Televizyon "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme"nin 750'nci bölümü kutlandı

        "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme"nin 750'nci bölümü kutlandı

        4 sezondur SHOW TV'de ekranlara gelen ve başarısını katlayarak her bölümde ileriye taşıyan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme", 750'nci bölümünü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 19:00 Güncelleme: 15.11.2023 - 19:00
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        750'nci bölüm kutlandı
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        SHOW TV’de izleyiciyle buluşan ve “Kaybettiğinizde değil, vazgeçtiğinizde yenilirsiniz!” diyerek yola çıkan program "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme", 750'nci bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı.

        17 Ağustos 2020’de ilk bölümüyle ekranlara merhaba diyen "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme"nin bugün 750'nci bölümü yayınlandı. "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" ekibi 750'nci bölümü stüdyoda pasta keserek kutladı ve mutluluklarını paylaştı.

        Programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz; Global Medya yapımcılığında, SHOW TV izleyicisiyle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yılmaz, her gün farklı bir heyecanla programı sunduğunu ve uzun yıllar "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programıyla izleyicilerle buluşmak istediğini söyledi.

        İnsanların hayatına dokunan, birbirinden dikkat çekici konularıyla izleyenleri ekran başına kilitleyen "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme"; umudunu kaybedenlere vazgeçme demeye, hasret çekenleri kavuşturmaya ve çaresiz kalanlara umut olmaya devam edecek.

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla SHOW TV’de...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
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