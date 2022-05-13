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Didem Kınalı dert yandı: Kiracım evimi başkasına kiralıyor!

Oryantal Didem Kınalı, dün akşam sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kiracısından dert yanan Kınalı, "Kiracım 30- 40 bin lira kira bedeli olan evime 2600 lira kira veriyor. Bu ay sözleşmesi bitti. Ama hala çıkmıyor, bir de başkasına kiraya veriyor" diyerek sitem etti

HABERTURK.COM
  • 01
    Didem Kınalı dert yandı: Kiracım, evimi başkasına kiralıyor!

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Didem Kınalı, geçtiğimiz akşam sahne öncesi kendisinin tahsis ettiği özel otomobilin içinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kiracısından dert yanan oryantal Kınalı, "Kiracım 30- 40 bin lira kira bedeli olan evime 2600 lira kira veriyor. Bu ay sözleşmesi bitti. Ama hala çıkmıyor bir de başkasına kiraya veriyor." ifadelerini kullandı.
  • 02
    Didem Kınalı dert yandı: Kiracım, evimi başkasına kiralıyor!

    "RAKİPSİZ OLMAKTAN MUTLUYUM"

    Didem Kınalı, gazetecilerin "Veliahtınız var mı?" sorusuna "Rakipsiz olmaktan rahatsızlık duymuyorum hatta mutluyum. Kostümlerimi çok seviyorum ama kostümlerim yasaklı. İnsanları, her şeyi çok seviyorum ama bazen aşırı iyi niyetli olabiliyorum. Yüzüme 'Canım' diyen insanlar arkamı döndüğümde işlerimi iptal ettirmeye çalışıyorlar. Özellikle bazı şarkıcı arkadaşlarım yapıyor bunu. Hayret ediyorum." yanıtını verdi.
  • 03
    Didem Kınalı dert yandı: Kiracım, evimi başkasına kiralıyor!

    "MİLLETÇE AŞACAĞIZ BU DURUMU"

    35 yaşındaki ünlü isim, "Okul açmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu ise "Dans okulu açmayı düşünmüyorum. Dünyanın bir ucuna gidiyorum, dersler veriyorum. Ama kendi ülkemde bir türlü değer göremiyorum, kapılar yüzüme kapanıyor. Bu durumu umarım milletçe aşacağız." sözleriyle cevapladı.
  • 04
    Didem Kınalı dert yandı: Kiracım, evimi başkasına kiralıyor!

    Köpeği Şımarık ile ilgili de konuşan Didem Kınalı, "Bunalımda bu aralar çünkü beraber büyüdüğü kedimi, oğlumu kaybettik. Bende çok üzüldüm. Çok kötü bir bayram geçirdim. Şımarık yemek yemiyor, gözleri yaşlanıyor beraber büyümüşlerdi." dedi.
  • 05
    Didem Kınalı dert yandı: Kiracım, evimi başkasına kiralıyor!

    "HAYATIMDA KİMSE YOK"

    Kınalı, "Hayatınızda kimse var mı?" şeklindeki soruya "Hayatımda kimse yok. Aradığım aşkı bulamıyorum. Ya kıskanç oluyorlar ya da mesleğimi beğenmiyorlar. Paralı ama çirkin adamla beraber olmak istemiyorum. Yakışıklı ama fakir oluyor. Çirkin ama paralı oluyor. Bir türlü ortasını bulamadım." yanıtını verdi.
  • 06
    Didem Kınalı dert yandı: Kiracım, evimi başkasına kiralıyor!

    "ELBİSELERİMİ TUVALETTE GÖRDÜĞÜM OLDU"

    Sahne aldığı yerlerde yaşadığı zorluklardan da bahseden Didem Kınalı, "Bana ikinci sınıf muamelesi yapılıyor. Genelde kulis verilmiyor. Sahneden indiğimde elbiselerimi tuvalette gördüğüm oldu. Tuvalette giyindiğim oldu. Bazen ayna bile olmuyor bana verdikleri kulislerde. Ben şarkıcı olsam beni burda kimse tutmaz. Şarkıcıların burnu çok kalkık." diyerek sitemde bulundu.
  • 07
    Didem Kınalı dert yandı: Kiracım, evimi başkasına kiralıyor!

    "BEN NAMUSSUZ DEĞİLİM!"

    Kınalı, deçtiğimiz aylarda da çocukluğundan bu güne başından geçenleri anlatmıştı.

    İşte Didem Kınalı'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

    * Sahnede çok mutlum, bir başka Didem oluyorum. Evde de temizlik yapan, temizliği takıntı haline getiren bir Didem var. İki farklı Didem arasında dağlar kadar fark var.

    * Ben insanların hep 'Ailenin kızı' olarak bakmasını istedim. Evet, ben dansçıyım ama kötü bir iş yapmıyorum, namussuz değilim. O gözle bakanlar var ama ben öyle biri değilim. Bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum.
  • 08
    Didem Kınalı dert yandı: Kiracım, evimi başkasına kiralıyor!

    "DANSIN AŞAĞILANDIĞINI GÖRMEK BENİ ÜZÜYOR"

    * Oryantal kıyafetini ben tasarlamadım. Ben dünyada yokken de vardı bu kıyafetler daha da açıktı. Dansın anlamı 'Göbek dansı.' Göbeğinin açık olması gerekiyor. Bunu kapatmayı da denedik ama ona rağmen birçok yerden veto yedik. Evet, seksi bir dans ama bütün danslar öyle değil midir? Bütün şarkıcılar da seksi giyinebilir, oryantal dansın aşağılandığını görmek beni üzüyor.
  • 09
    Didem Kınalı dert yandı: Kiracım, evimi başkasına kiralıyor!

    "KOCAM DUYMASIN, BENİ DÖVER!"

    * Yurt dışında küçük kızlara eğitim veriyorum. Türkiye’de yetişkin kadına kocasından gizli derse geliyor ve, 'Kocam duymasın, beni döver.' diyor.

    * Dans etmeyi oyun gibi biliyordum. Annem ve teyzelerim de dans ediyordu. Müzisyen bir ailede büyüdüm. Ten rengimden dolayı okul yıllarım da çok dışlandım. 'Çingene' diyenler oldu.

    "İLK SAHNEYE ÇIKTIĞIMDA 10 YAŞINDAYDIM"

    * Fakir bir ailede büyüdüm. Okulu bıraktım, çalışmaya başladım. İlk dans ettiğimde sahneye çıkarken babamın çoraplarını göğsüme koyup, çıktım. Henüz 10 yaşındaydım. Evde o kadar çok para lafı konuşuluyordu ki... Artık otomatik olarak beynine yerleşiyordu para kazanma durumu. Anne tarafım Selanik, baba tarafım ise Yunanistan Dedeağaçlı… Ben Kuştepe’de büyüdüm.
  • 10
    Didem Kınalı dert yandı: Kiracım, evimi başkasına kiralıyor!

    * İlk pavyona gittiğimde bir solistin arkasında dans ediyordum. Uykun geliyor, erken yatmaya alışıksın ama orada gece dörde kadar durmak zorundasın… Sonra İkitelli’de bir yere gittik, 'Konsomatris olur musun?' dediler. Ne olduğunu bilmiyordum, 'Deneyeyim' dedim. Bir adamın yanına oturdum. Tanımıyorsun, çocuksun adam orada konuşuyor, derdini anlatıyor. Ben de oturdum orada program izledim. Adam bana, 'Sen beni dinliyor musun, ne dedim?' diye sordu. 'Programı izle çok güzel.' dedim. Sonra bana yaşımı sordu, '18'im' dedim. Aslında yalan söyledim. Ben 14 yaşımda kendimi eğittim.
  • 11
    Didem Kınalı dert yandı: Kiracım, evimi başkasına kiralıyor!

    "ANNEM, 'ÇALIŞIP, EVE PARA GETİRECEKLER' DERDİ"

    * Bir adam para takmaya çalışırken taciz etti. Kafasında şişe kırıp, kaçtım.

    * Bizim evde hep alkol kokusu vardı. Babam çalışmamı istemiyordu. Annem ise, 'Çalışıp, eve para getirecekler.' derdi. Babamın zaafı alkol olduğu için o yüzden susuyordu. Çok seviyordum babamı, aşıktım ona. Okumamı çok istiyordu ama olmadı.
  • 12
    Didem Kınalı dert yandı: Kiracım, evimi başkasına kiralıyor!

    "ÜNLÜ OLMA GİBİ BİR ARZUM YOKTU"

    * İbo Show’a başlamadan önce günde dokuz yerde sahne alıyor, iyi de kazanıyordum. Ünlü olmak gibi bir arzum da yoktu. Bir gün telefon çaldı, 'İbo Show’a oryantal lazım.' dendi. Ne kadar para vereceklerini sordum. Stüdyoda seçme yaptılar. Dans ettikten sonra İbrahim Bey’i aradılar, anlaşma sağlandı. Bir gün sonra aradılar, anlaşmayı iptal ettiklerini söylediler. Bir ay sonra tekrar çağırdılar. İbrahim Bey aradı, 'Gelmezsen ben gelip, alacağım seni.' dedi. 6 yıl kadar beraber çalıştık.
  • 13
    Didem Kınalı dert yandı: Kiracım, evimi başkasına kiralıyor!

    "AJDA PEKKAN BENİ UYARDI"

    * O süre zarfında konuşma yasağım vardı. Şöhret denen şeyden haberim yoktu. Ajda Hanım, bir gün kulisime geldi ve 'Şöhret ateşten gömlektir kızım' dedi. 'Senden istediğim paranı tut, malvarlığı yap, hayatını dizginle.' sözleriyle beni uyardı.

    * Oryantal mesleği çok geri plana atıldı. Afişlerden resimlerim kaldırıldı, sahne alamadım. Ben Madonna ile dans ettim. Dünyada bu kadar değer görürken kendi ülkemde ezilmek beni üzdü.

     

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