"UTANIYORUM"

Güzellik ile ilgili sırlarını açıkladığı sırada kötü alışkanlığından dert yakınan Didem Soydan, "Sigara içtiğim için utanıyorum. Çünkü o kadar etkiliyor ki insanın cildini... Onun dışında uykuma, beslenmeme çok dikkat ederim. Bir de sigarayı bırakırsam benden iyisi yok" dedi.