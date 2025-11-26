Diego Simeone: Bir gün Inter'de olmayı hayal ediyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Inter'i ağırlayacak olan Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, maç öncesi basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Bu bana bağlı değil ama teknik direktörlük kariyerimde bir gün Inter kulübesinde olmayı hayal ediyorum."

SIMEONE'DEN CHIVU'YA ÖVGÜ

Arjantinli teknik adam, Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'ya da büyük övgüler yağdırdı:

"Inter çok iyi oynuyor, karakterli bir takım ve çok net bir hücum planları var. Olağanüstü bir kadroya sahipler. Milan derbisini tamamen domine ettiler, kazanabilecek pek çok an ürettiler. Şampiyonluk için favoriler onlar."

Simeone, Inter'in Şampiyonlar Ligi performansının da etkileyici olduğunu belirterek rakibin hem Serie A'da hem Avrupa'da çok ileri gidecek güçte olduğunu vurguladı.