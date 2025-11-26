Habertürk
        Şampiyonlar Ligi Diego Simeone: Bir gün Inter'de olmayı hayal ediyorum - Futbol Haberleri

        Diego Simeone: Bir gün Inter'de olmayı hayal ediyorum

        Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Inter maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Bir gün Inter'de olmayı hayal ediyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 21:01 Güncelleme: 26.11.2025 - 21:01
        "Bir gün Inter'de olmayı hayal ediyorum"
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Inter'i ağırlayacak olan Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, maç öncesi basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "INTER KULÜBESİNİ HAYAL EDİYORUM"

        Simeone, 1997-1999 yılları arasında 84 maçta Inter forması giydiğini ve 1997-98 sezonunda UEFA Kupası zaferi yaşadığını hatırlatarak şunları söyledi:

        "Bu bana bağlı değil ama teknik direktörlük kariyerimde bir gün Inter kulübesinde olmayı hayal ediyorum."

        SIMEONE'DEN CHIVU'YA ÖVGÜ

        Arjantinli teknik adam, Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'ya da büyük övgüler yağdırdı:

        "Inter çok iyi oynuyor, karakterli bir takım ve çok net bir hücum planları var. Olağanüstü bir kadroya sahipler. Milan derbisini tamamen domine ettiler, kazanabilecek pek çok an ürettiler. Şampiyonluk için favoriler onlar."

        Simeone, Inter'in Şampiyonlar Ligi performansının da etkileyici olduğunu belirterek rakibin hem Serie A'da hem Avrupa'da çok ileri gidecek güçte olduğunu vurguladı.

        "KENDİMİZİ GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN YERLER VAR"

        Atletico'nun henüz istediği seviyeye ulaşmadığını kabul eden Simeone, takımın gelişim sürecine vurgu yaptı:

        "Yükseliş dönemindeyiz. Geliştirmemiz gereken noktalar var, bunun farkındayız ve üzerinde çalışıyoruz."

        Taraftarların rolünün önemine de değinen tecrübeli hoca, onların desteğini "kritik" olarak tanımladı.

        DÖRDÜNCÜ RANDEVU: TARİH VE İSTATİSTİKLER

        Inter ve Atletico bu karşılaşmayla birlikte tüm kulvarlarda dördüncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım, 2023-24 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş; turu penaltılarla Atletico Madrid geçmişti.

        Atletico, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadığı son 12 maçın 11'ini kazandı (1 mağlubiyet). 2023-24 sezonundan bu yana turnuvada daha fazla iç saha galibiyeti alan bir takım bulunmuyor.

        Dev karşılaşma, Simeone'nin Inter'e dair hayallerini dile getirdiği bu özel atmosferde oynanacak.

