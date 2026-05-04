        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Diego Simeone: Duygularımızı yönetmeliyiz!

        Diego Simeone: Duygularımızı yönetmeliyiz!

        Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 22:19 Güncelleme:
        Simeone: Duygularımızı yönetmeliyiz!

        Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Arsenal karşısında duygularını yönetmeleri ve mümkün olduğunca iyi oynamaları gerektiğini söyledi.

        Arjantinli teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında yarın Arsenal ile oynayacakları maç öncesinde Emirates Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

        56 yaşındaki deneyimli teknik adam, 1-1 berabere biten maçın rövanşında sabırlı olmaları gerektiğini belirterek, "Duygularımızı yönetmeli ve mümkün olduğunca iyi oynamalıyız. Maç başlar başlamaz dengeler değişir. Sakin kalmalıyız, bu tarz maçlarda ihtiyacımız olan şey tam olarak bu." diye konuştu.

        Sakatlıktan yeni çıkan ve Londra'ya getirilen Arjantinli futbolcu Julian Alvarez'in takım için önemli olduğunu vurgulayan Simeone, "Çünkü İngiltere ligini çok iyi tanıyor. Umarım yarınki maçta ihtiyaç duyulan şeyi ortaya koyabilir. Antrenörler olarak ne olabileceğini düşünmek zorundayız ama her şey oyunculara bağlı." ifadelerini kullandı.

        MADRID EKİBİ OTELİNİ DEĞİŞTİRDİ

        Teknik direktör Simeone, Arsenal ile oynayacakları maç öncesi Londra'daki otellerini değiştirmelerinin arkasında batıl inanç olmadığını savundu.

        Arjantinli teknik adam, ekim ayında Arsenal'a 4-0 mağlup oldukları maç öncesinde kaldıkları otelde neden şimdi konaklamadıklarıyla ilgili soruya, "Bu otel daha ucuzdu. Onun için değiştirdik." yanıtını verdi.

        GRIEZMANN: YARINKİ MAÇI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

        Kariyerinde hiç Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayan Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann ise "Bu düşündüğüm bir şey değil. Yarınki maçı dört gözle bekliyorum; parçası olunacak harika bir mücadele olacak. Umarım doğru tutumu sergileyebilir, doğru baskıyla oynayabilir ve ilk maçın ikinci yarısındaki performansımızın üzerine koyabiliriz." diye konuştu.

        Sezon sonunda MLS ekibi Orlando City'ye katılacak olan 35 yaşındaki oyuncu, "Her Şampiyonlar Ligi macerasına başladığınızda kendinizi kupayı kaldırırken hayal edebilirsiniz. Şimdi kupaya sadece iki maç uzaktayız; taktiksel olarak hem savunmada hem hücumda işleri doğru yapmalıyız ve tabii ki Arsenal'dan daha fazla gole ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

