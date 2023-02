Diğer tüm aylardan farklı çekiyor! Şubat ayı neden 28 gün? İşte şubat ayının hikayesi

365 gün, 5 saat, 46 dakika ve 46 saniye olan bir güneş yılı, takvimde 365 gün sürer ve güneş yılına göre her yıldan 6 saat artar. Artan bu saatler de her dört yılda, bir gün eder ve böylelikle 4 yılda bir gün sayısı 366 güne çıkar. Ortaya çıkan bu fazladan bir gün de şubat ayına eklenir. Peki neden başka bir ay değil de Şubat? İşte 'Şubat ayı neden 28 çeker'in hikayesi...