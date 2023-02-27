Diğer tüm aylardan farklı çekiyor! Şubat ayı neden 28 gün? İşte şubat ayının hikayesi

Roma'nın ikinci kralı Numa Pompilius'un takvim reformu ile, M.Ö. 700 yılının sonunda, Ocak ve Şubat ayları takvime eklendi. Bu takvime göre bir yıl 354 gün sürüyordu ve bir ay yaklaşık 29.5 gün idi.

Romalıların batıl inançlarına göre çift sayılar uğursuz idi. Bu da işleri bir hayli karıştırmıştı. Roma toplumu son derece dindardı ve rahipler takvimi düzenlemekle sorumluydu.