Digital Canonical Sergi sanatseverleri bekliyor

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19 adet kanonik eseri sayısal ortamda yeniden yorumlayan Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Doktora Öğretim Üyesi İpek Fatma Çevik, ikinci kişisel sergisiyle sanatseverler ile buluşuyor.

Koronavirüs salgını ardından başlayan yeni normalleşme döneminin ilk sanatsal etkinliklerinden birine imza atan İpek Fatma Çevik sanat tarihinde hareket, kuram, kavram ve yöntemde saygınlığı kabul edilmiş olan 19 adet kanonik eserin, sayısal ortamda güzeli arama yolculuğuna sanatseverleri de davet ettiğini belirtti.

Pandemi dönemi boyunca yaklaşık 3 aydır sanattan uzak kalındığını belirten Pinelo Art Galeri Yöneticisi Cem Üstüner ise sanattan uzak kaldığımız karanlık günlerin ardından İpek Çevik Digital Canonical sergisiyle sanata tekrar merhaba dediklerini belirtti. Üstüner, Koronavirüs tehlikesi nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için sergiye ziyaretlerin randevu ile yapılmakta olduğunu söyledi.