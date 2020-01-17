SportsPro, kulüp başkanları, medya yöneticileri, e-spor girişimcileri ve spor yöneticileri gibi küresel arenada spora yön veren önemli isimlerin olduğu bir liste açıkladı.

Uluslararası spor medyasında detaylı analiz ve araştırmalar yapan SportsPro’nun hazırladığı listede, Al-Obaidly'nin yanı sıra Disney D2C Başkanı Kevin Mayer ve Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli gibi isimler yer aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Al-Obaidly, "Spor endüstrisinin çok değerli isimleri ile bir arada bu listede yer almak elbette mutluluk ve gurur verici. beIN Media Group olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda bir yandan en kaliteli ve zengin spor içeriklerini izleyicilerimize sunabilmek için büyük yatırımlar yaparken diğer yandan da sadece bizim değil, aslında sporun tüm paydaşlarının haklarını gasbeden korsan yayıncılıkla mücadele konusunda güçlü bir inisiyatif alarak kararlı adımlarla ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.