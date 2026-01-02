Dijital cihazlarla geçirilen sürenin artması göz sağlığını tehdit ediyor. Göz yorgunluğu yaşayanlar için hem evde uygulanabilecek hem de günlük rutine kolayca eklenebilecek yöntemler öne çıkıyor.

GÖZ YORGUNLUĞU NEDİR?

Günümüzde göz yorgunluğu, özellikle bilgisayar, telefon ve tablet gibi dijital ekranların uzun süreli kullanımıyla birlikte oldukça yaygın hale gelmiştir. Ekrana sürekli odaklanmak, göz kaslarının gereğinden fazla çalışmasına neden olur ve bu durum zamanla rahatsız edici şikâyetlerin ortaya çıkmasına yol açar.

GÖZ YORGUNLUĞUNUN NEDENLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

Göz yorgunluğuna neden olan başlıca etkenler şunlardır:

- Uzun süre ara vermeden ekran karşısında kalmak

- Çok loş ya da aşırı parlak ortamlarda bulunmak

- Yanlış numaralı gözlük veya uygun olmayan lens kullanımı

- Kuru ve nem oranı düşük ortamlar

- Yetersiz uyku ve dinlenme

- Alerjik göz sorunları ve enfeksiyonlar

Bu faktörler gözlerin daha çabuk yorulmasına ve çeşitli belirtilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlar.

GÖZ YORGUNLUĞU BELİRTİLERİ Göz yorgunluğu yaşayan kişilerde hem gözle ilgili hem de göz dışı bazı belirtiler görülebilir. GÖZLERDE GÖRÜLEN BELİRTİLER - Gözlerde ağrı, yanma ve batma hissi - Kaşıntı - Kızarıklık - Aşırı sulanma - Bulanık veya çift görme - Işığa karşı hassasiyet (fotofobi) - Gözleri açık tutmakta zorlanma Özellikle uzun süre ekrana bakan kişilerde bu belirtiler daha sık görülür. GÖZ DIŞINDA GÖRÜLEN BELİRTİLER - Baş ağrısı - Boyun ve omuz ağrısı - Konsantrasyon güçlüğü GÖZ YORGUNLUĞUNU AZALTAN EGZERSİZLER Göz kaslarını rahatlatmak ve yorgunluğu hafifletmek için basit egzersizler uygulanabilir: - Gözlerinizi kapatıp derin nefes alarak 10 saniye bekleyin - Parmak uçlarınızla göz çevresine nazik masaj yapın - Sırayla yakındaki ve uzaktaki nesnelere odaklanın - Gözlerinizi hızlı şekilde kırpıştırarak nemlenmesini sağlayın - Başınızı yavaşça sağa ve sola çevirerek kasları gevşetin

Bu egzersizler gözlerin dinlenmesine yardımcı olur.

GÖZ YORGUNLUĞU İÇİN BİTKİSEL VE DOĞAL YÖNTEMLER Göz yorgunluğunu hafifletmek için evde uygulanabilecek bazı doğal yöntemler şunlardır: Soğuk Su: Soğuk suyla ıslatılmış yumuşak bir bezle göz kapaklarına hafif masaj yapabilirsiniz. Papatya Çayı: Demlenmiş ve ılıtılmış papatya çayı poşetlerini göz kapakları üzerinde birkaç dakika bekletin. Gül Suyu: Temiz bir pamuğa birkaç damla gül suyu damlatarak göz kapaklarına uygulayın. Salatalık: İnce dilimlenmiş salatalıkları göz kapaklarının üzerine koyarak bir süre dinlendirin. GÖZ YORGUNLUĞU NASIL GEÇER? Göz yorgunluğu çoğu zaman kendiliğinden geçer ya da yaşam tarzında yapılacak küçük değişikliklerle azalır. Gözleri zorlayan aktivitelerin sınırlandırılması bu süreçte oldukça önemlidir. GÖZ YORGUNLUĞU TEDAVİSİNDE YAPILMASI GEREKENLER - Kitap okurken ve ekrana bakarken düzenli aralar vermek - Uzun süreli araç kullanımında dikkatli olmak - Telefon ve bilgisayar kullanım süresini azaltmak - Gerekirse gözlük veya kontakt lens kullanmak