Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2019) konuşan Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, “Ar-Ge ve saha yönetim gücüne sahip sistem entegratörü kimliğimizle, küresel ve yerli 120 iş ortağımızla uluslararası teknoloji markası olmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’de yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Altay, 45 yıl önce ilk özel telekom Ar-Ge’sini kurarak yerlilik hamlesini başlattıklarının altını çizdi. Bugün itibariyle 800 mühendisi ile dijital dönüşüm için çalıştıklarını belirten Altay, “Yeni nesil iletişim teknolojilerinin Ar-Ge’si başta olmak üzere Türkiye’yi bölgenin yüksek teknoloji üssü haline getirmek istiyoruz. Yerlileştirme çalışmalarımızla da bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız 3.5 milyar dolarlık tasarruf miktarını artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Nesnelerin İnterneti (IoT),Büyük Veri, 5G gibi alanlardaki çalışmalarla yurtdışında da dijital dönüşüm projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Altay, bu kapsamda Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya’da rol aldıklarını belirterek, “KKTC’nin gümrük süreçlerinden, e-devlet yapılanmasına, telekomünikasyon altyapısının modernleştirilmesine kadar birçok alanda dijital dönüşüm projelerini hayata geçirdik. Afrika’da da enerji şirketi Sonatrach’ın veri merkezini kuruyoruz” dedi.

700 MİLYON EURO’LUK PROJE TANITILDI

Öte yandan Avrupa Birliği Horizon2020 çerçevesinde desteklenen 5G Media Platformu, proje ortaklarından Netaş’ın da katılımıyla Barcelona Mobil Dünya Kongresi’nde katılımcılara tanıtıldı. Proje, AB ve aday ülkelerdeki medya sektöründe faaliyet gösteren kurumların ve start-up ekosisteminin 5G’ye geçişlerini desteklemeyi amaçlıyor. Verilen bilgiye göre

5G Media Platformu, AB’nin 700 milyon Euro yatırdığı 5G projeleri arasında yer alıyor. 2020 yılında haberleşme kaynaklarının yüzde 75’ini video içeriklerinin kullanacağı öngörüsünden hareketle başlatılan 5G Media projesiyle AB’nin 5G teknolojileri kullanımında ileri konuma taşınması hedefleniyor. Platform, ultra yüksek çözünürlüklü medya içerikleri sunan yayıncı şirketler, medya kuruluşları, sanal gerçeklik deneyimi sunan oyun geliştiren start-up’lar için tasarlanıyor.