Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2019) konuşan Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, “Ar-Ge ve saha yönetim gücüne sahip sistem entegratörü kimliğimizle, küresel ve yerli 120 iş ortağımızla uluslararası teknoloji markası olmayı hedefliyoruz” dedi.
Türkiye’de yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Altay, 45 yıl önce ilk özel telekom Ar-Ge’sini kurarak yerlilik hamlesini başlattıklarının altını çizdi. Bugün itibariyle 800 mühendisi ile dijital dönüşüm için çalıştıklarını belirten Altay, “Yeni nesil iletişim teknolojilerinin Ar-Ge’si başta olmak üzere Türkiye’yi bölgenin yüksek teknoloji üssü haline getirmek istiyoruz. Yerlileştirme çalışmalarımızla da bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız 3.5 milyar dolarlık tasarruf miktarını artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Nesnelerin İnterneti (IoT),Büyük Veri, 5G gibi alanlardaki çalışmalarla yurtdışında da dijital dönüşüm projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Altay, bu kapsamda Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya’da rol aldıklarını belirterek, “KKTC’nin gümrük süreçlerinden, e-devlet yapılanmasına, telekomünikasyon altyapısının modernleştirilmesine kadar birçok alanda dijital dönüşüm projelerini hayata geçirdik. Afrika’da da enerji şirketi Sonatrach’ın veri merkezini kuruyoruz” dedi.
700 MİLYON EURO’LUK PROJE TANITILDI
Öte yandan Avrupa Birliği Horizon2020 çerçevesinde desteklenen 5G Media Platformu, proje ortaklarından Netaş’ın da katılımıyla Barcelona Mobil Dünya Kongresi’nde katılımcılara tanıtıldı. Proje, AB ve aday ülkelerdeki medya sektöründe faaliyet gösteren kurumların ve start-up ekosisteminin 5G’ye geçişlerini desteklemeyi amaçlıyor. Verilen bilgiye göre
5G Media Platformu, AB’nin 700 milyon Euro yatırdığı 5G projeleri arasında yer alıyor. 2020 yılında haberleşme kaynaklarının yüzde 75’ini video içeriklerinin kullanacağı öngörüsünden hareketle başlatılan 5G Media projesiyle AB’nin 5G teknolojileri kullanımında ileri konuma taşınması hedefleniyor. Platform, ultra yüksek çözünürlüklü medya içerikleri sunan yayıncı şirketler, medya kuruluşları, sanal gerçeklik deneyimi sunan oyun geliştiren start-up’lar için tasarlanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.