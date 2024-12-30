Yurt dışı çıkışlarında kullanılan basılı harç pulları, yeni yıldan itibaren dijital sisteme geçiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, harç pullarına artık dijital platformlar üzerinden ulaşılabilecek. Ancak, daha önce alınmış basılı harç pullarının geçerliliği ve bu pulların nasıl kullanılacağı soruları gündemde. Peki, mevcut basılı harç pulları ne olacak? 2025 yılı için belirlenen yurt dışı harç pulu ne kadar? İşte tüm detaylar...