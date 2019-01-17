Dijital reklamcılık sektörünün meslek örgütü IAB’nin (Interactive Advertising Bureau) Türkiye ayağı IAB Türkiye 5. Olağan Genel Kurulu’nu 16 Ocak 2019’da gerçekleştirdi.



2019-2020 döneminde görev yapacak yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçildiği toplantıda son üç dönemden bu yana IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Neslihan Olcay IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.



DR. MAHMUT KURŞUN: DİJİTALİN EN BÜYÜK REKLAM MECRASI OLACAĞI GÜNLER ÇOK YAKIN



2015 yılından bu yana 2 dönemdir başkanlığı yürütmekte olan ve Genel Kurul’da söz alan Dr. Mahmut Kurşun, geride kalan iki senede yapılan çalışmaları değerlendirirdi. Konuşmasında iki yıl boyunca Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurullarında görev alan üyelere teşekkür eden Dr. Mahmut Kurşun, “Dijitalin en büyük reklam mecrası olacağı günler çok yakın. Başkanlığı üstlendiğim dönemde ölçümleme, marka güvenliği, insan kaynağı, reklam engelleyiciler, veri, kişisel verilerin gizliliği vs. gibi birçok konuda çalıştık. Bunlardan en önemlisi ise “Dolaysız Marka Ekonomisi”. Bu öyle bir ekonomi ki, küçücük işletmeler kocaman devlerle rekabet edebiliyor.” dedi. Kurşun, sözlerini bitirirken yeni IAB Türkiye yönetimine başarılı, verimli bir dönem dileyerek “Hep birlikte sektörümüzü geliştirecek, güçlendirecek çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Hedefimiz her zamanki gibi sürdürülebilir ve kontrollü büyüme olacak” dedi.

Derneğin yeni başkanı olarak görev alan Neslihan Olcay, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Üniversite yıllarında çalışma hayatına başlayan Neslihan Olcay, 1995-2010 yılları arasında Initiative Media, Universal McCann ve Mindshare gibi global medya ajanslarında planlama uzmanlığından yönetici ortaklığa kadar farklı roller üstlendi. Olcay, 2010-2017 yılları arasında GroupM çatısı altındaki medya ajanslarından biri olan Maxus’un CEO’su olarak görev yaptı. Halen aynı çatı altında Wavemaker CEO’luğunu yürütmekte olan Neslihan Olcay, yakın zamana kadar eş zamanlı olarak GroupM Türkiye Chief Digital Development Officer’lığı görevini de sürdürüyordu. 2011 yılından bu yana IAB Türkiye Eğitim Yürütme Kurulu Başkanlığı’nı da yapmakta olan Olcay, aynı zamanda IAB Avrupa Eğitim Komitesi başkanlığını da yürütmektedir.

IAB TÜRKİYE YENİ GÖREV DAĞILIMI ŞÖYLE OLDU;



Yönetim Kurulu

Başkan: Reklamcılar Derneği - Neslihan Olcay



Başkan Yardımcıları :

Reklamverenler Derneği - Ayşen Akalın,

Turkuvaz Reklam Pazarlama Dan. A.Ş - Selim Gülmen



Üyeler

Akbank T.A.Ş. - Murat Göllü

Ciner Yayın Holding A.Ş. - Dr. Mahmut Kurşun

Demirören İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. - Rima Erdemir

Doğuş Yayın Grubu A.Ş - Yakup Erdoğan

Estetik Yayıncılık A.Ş. - Erhan Acar

Genart Medya Reklamcılık İletişim Tic.Ltd. Şti. - Cemal Burak Yılmaz

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. - Yeşim Öztekin

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. - Bülent Ayanoğlu

Logaritma Internet ve Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Şti. - Ekin İlyasoğlu Muslu

Netcom Medya A.Ş. - Zeynep Taptık Bilgen

Optimum Media Direction Medya Hizmetleri Anonim Şirketi - Atakan Demirci

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. - Burak Ertaş

Up İletişim Ve Medya Hizmetleri A.Ş. - Atakan Kural

Vivaki Turkey Medya Hiz. A.Ş. - Erdem Günay

Vodafone Telekomunikasyon A.Ş. - Ayşe Ketenci

Yıldız Holding A.Ş. - Didem Doğan

Zer Merkezi Hiz. ve Tic. A.Ş. - Emrah Ateş



Yedek Üyeler

Maksimum İletişim Hizmetleri A.Ş. - İlkan Gökyılmaz

Tooplay İnternet Reklam Hiz. Tic. A.Ş. - Selim Topaloğlu

Ph Reklam Danışmanlık San. Tic. A.Ş. - Cüneyt Devrim

Demirören Tv Holding A.Ş - Vadi Dipçin

Onedio Bilişim Yazılım Medya Teknoloji San. Tic. A.Ş. - Aytek Açık

Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. - Banu Çelikkaya

Carat Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş. - Leyla Akcan

T. Garanti Bankası A.Ş. - Sezin Gül Tanrıverdi

Pınar Su Tic.A.Ş - Mutlu Aytemur

L'oreal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. - Sinem Sandıkçı

Denetim Kurulu

Üyeler

Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elk. Bilg. ve Haberleşme Hiz. A. Şti. - Orsan Erksoy

Ing Bank A.Ş. - Elif Terzi Tezel

Rafineri Reklamcılık Hiz. Tic.A.Ş. - Serkan Parker

Yedek Üyeler

SEM Internet Reklam Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. - Latif Ali Yılmaz

MG Medya Yayıncılık Hizmetleri Tic. A.Ş. - Gönül Sayan Birkiye

Mccann Erickson Reklamcılık A.Ş. - Melda Barkın



DİSİPLİN KURULU



Üyeler

Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elk. Bılg. Ve Haberleşme Hız. A. Şti. - Orsan Erksoy

Proses Dizayn Ve Tanıtım Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Coşkun Yeşilbaş

Admatic Medya A.Ş. - Savaş Yılmazer



Yedek Üyeler

Noktacom Medya İnternet Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. - Ömer Umut Güleç

Sesliharfler Reklam Tanıtım Ve Yayın Hizm. San Ve Tic. A.Ş. - Görkem Uraz

Unilever San. Ve Tic. Türk A.Ş - Efe Volkan



