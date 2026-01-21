Habertürk
        Dijital Telif Yasası'nda çalışmalar sürüyor

        Dijital Telif Yasası'nda çalışmalar sürüyor

        TBMM Dijital Mecralar Komisyonu reklam gelirlerinin adil pay edilebilmesi için 'Dijital Telif Yasası' üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, aynı zamanda AK Parti Giresun Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas, "Trafiğin oluşmasında emeği olan içerik üreticilerinin de bundan bir parça alması, onlara hakkının teslim edilmesi gayet tabiidir. Biz buna ait mecliste Dijital Mecralar Komisyonu olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 17:13 Güncelleme: 21.01.2026 - 17:13
        Dijital Telif Yasası'nda çalışmalar sürüyor
        Google, Meta, X ve TikTok 2025 yılında Türkiye'den reklam yoluyla yaklaşık 200 milyar lira kazandı. Uzmanlar, bu gelirin tamamının Türkiye'de yatırıma, istihdama ya da vergiye dönüşmeden yurt dışına çıktığına dikkat çekti.

        Türkiye'de dijital platformların reklam pazarındaki payı son 10 yılda yüzde 20'den yüzde 76'ya yükselirken, düşen dijital hizmet vergileri, verilerin yurt dışına kaçırılması ve telif haklarının ödenmemesi nedeniyle 'Dijital Telif Yasası' ve yerli platform hamlesi çağrıları yapıldı. Uzmanlar, bu gelirin tamamının Türkiye'de yatırıma, istihdama ya da vergiye dönüşmeden yurt dışına çıktığına dikkat çekti. Sektör temsilcileri ve uzmanlar, 2020'de yüzde 7,5 olan dijital hizmet vergisinin kademeli olarak yüzde 2,5'e düşürülecek olmasının yerli medyayı rekabet edemez hale getirdiğini vurguladı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ise reklam gelirlerinin adil pay edilebilmesi için 'Dijital Telif Yasası' üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

        'DÜNYANIN DEĞİŞİK ÜLKELERİNDE TELİFLER GÜNDEMDE, TÜRKİYE'DE DE ÇALIŞIYORUZ'

        TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, aynı zamanda AK Parti Giresun Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas Dijital Telif Yasası çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Elmas, "Telif ücreti dediğimiz şeyler birçok eserde var ama dijital dünyanın ortaya çıkardığı yeni alanlarda henüz böyle bir telif ücreti gündeme gelmemiş Türkiye'mizde. Dünyanın değişik ülkelerinde telifler gündemde, içerik üreticileri oluşan trafikten belli bir pay alabiliyorlar. Dünyanın değişik ülkelerinde böyle bir uygulama varsa Türkiye'miz de bir yasa kapsamında yönetilen bir ülke. Sosyal medya platformları artık Türkiye'mizde de bu telifleri ilgili kişilere, kurumlara, meslek birliklerine veya derneklere, içerik üreticisinin mensubu bulunduğu kurum veya kişisel olarak ödemeler noktasındaki bir çalışma bu" diye konuştu.

        'BU TRAFİĞİN OLUŞMASINDA EMEĞİ OLANLARA HAKKININ TESLİM EDİLMESİ GAYET TABİİDİR'

        Çalışmaların herkesi memnun edecek bir sonuca varmak için sürdürüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Elmas, "Burada toplumdan alınan, Türkiye'de yaşayan insanlardan elde edilen bu gelirin aynı zamanda yıllara göre artışı dikkatimizi çekiyor. Aynı şekilde 158 milyar civarında bir gelir bu sosyal medya platformlarında dönüyor, ortaya çıkıyor, yıldan yıla artıyor bu. Bu trafiğin oluşmasında emeği olan içerik üreticilerinin de bundan bir parça alması, onlara hakkının teslim edilmesi gayet tabiidir. Biz buna ait mecliste Dijital Mecralar Komisyonu olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlgili kurumlarımızla devletimizin bu yasanın uygulanması noktasındaki kurumlarıyla karşılıklı olarak istişarelerimizi yapıyoruz. Uygulama başladığı zaman hangi kurum ne tür sorumluluk alır? Hangi uygulamanın neresinde katkı yapar? Neresinde müdahaleci olur? Bunlara ait planlamalarımızı yapıyoruz. Komisyon üyelerimiz ve bürokratlarımızla çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmalarımızı değişik istişarelerle, meslek birlikleriyle, gazete temsilcileriyle, gazetecilik cemiyetleriyle, sendikalarla görüşmeler yaptık, görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmeler kapsamında herkesin mutabık kaldığı ve gönül rızasıyla uygulamaya konulan bir kanunu çıkartırız diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

