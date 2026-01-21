Dijital Telif Yasası'nda çalışmalar sürüyor

Google, Meta, X ve TikTok 2025 yılında Türkiye'den reklam yoluyla yaklaşık 200 milyar lira kazandı. Uzmanlar, bu gelirin tamamının Türkiye'de yatırıma, istihdama ya da vergiye dönüşmeden yurt dışına çıktığına dikkat çekti.

Türkiye'de dijital platformların reklam pazarındaki payı son 10 yılda yüzde 20'den yüzde 76'ya yükselirken, düşen dijital hizmet vergileri, verilerin yurt dışına kaçırılması ve telif haklarının ödenmemesi nedeniyle 'Dijital Telif Yasası' ve yerli platform hamlesi çağrıları yapıldı. Uzmanlar, bu gelirin tamamının Türkiye'de yatırıma, istihdama ya da vergiye dönüşmeden yurt dışına çıktığına dikkat çekti. Sektör temsilcileri ve uzmanlar, 2020'de yüzde 7,5 olan dijital hizmet vergisinin kademeli olarak yüzde 2,5'e düşürülecek olmasının yerli medyayı rekabet edemez hale getirdiğini vurguladı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ise reklam gelirlerinin adil pay edilebilmesi için 'Dijital Telif Yasası' üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

'DÜNYANIN DEĞİŞİK ÜLKELERİNDE TELİFLER GÜNDEMDE, TÜRKİYE'DE DE ÇALIŞIYORUZ'

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, aynı zamanda AK Parti Giresun Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas Dijital Telif Yasası çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Elmas, "Telif ücreti dediğimiz şeyler birçok eserde var ama dijital dünyanın ortaya çıkardığı yeni alanlarda henüz böyle bir telif ücreti gündeme gelmemiş Türkiye'mizde. Dünyanın değişik ülkelerinde telifler gündemde, içerik üreticileri oluşan trafikten belli bir pay alabiliyorlar. Dünyanın değişik ülkelerinde böyle bir uygulama varsa Türkiye'miz de bir yasa kapsamında yönetilen bir ülke. Sosyal medya platformları artık Türkiye'mizde de bu telifleri ilgili kişilere, kurumlara, meslek birliklerine veya derneklere, içerik üreticisinin mensubu bulunduğu kurum veya kişisel olarak ödemeler noktasındaki bir çalışma bu" diye konuştu.