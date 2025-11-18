Dijitalpark Teknokent’in fintek hızlandırma programı ‘FİNEXT 2025’ başladı
Dijitalpark Teknokent, finansal teknolojiler alanındaki tematik hızlandırma programı FINEXT 2025 Hızlandırma Programı'nı başlattı. Dijitalpark Teknokent Ataşehir yerleşkesi Tech in Cube alanında düzenlenen kick-off etkinliği; fintek girişimcilerini, yatırımcıları, finans ve teknoloji paydaşlarını bir araya getirdi. Geçtiğimiz yıl yoğun başvuru alan ve 10 girişimi finale taşıyan Finext programı, bu yıl ilk kez uluslararası başvurulara açıldı
Finansal teknolojiler, yapay zekâ ve inovasyon odaklı girişimlere ev sahipliği yapan Dijitalpark Teknokent, Finext 2025 Hızlandırma Programı'nı başlattı.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre Dijitalpark Teknokent tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Finext programıyla girişimler, finansal teknolojilerde küresel çapta fark oluşturacak çözümler üretmek üzere hızlandırma maratonuna adım attı. Finext, finansal teknolojiler alanında yenilikçi fikirleri ticarileştirmeyi hedefleyen girişimcilere özel olarak tasarlanmış 14 haftalık bir hızlandırma süreci sunuyor. Program kapsamında girişimler; mentorluk, mini MBA eğitimleri, yatırımcı buluşmaları, bulut altyapısı desteği ve uluslararası iş birliği ağlarına erişim gibi fırsatlardan yararlanıyor.
Türkiye’de ilk kez uygulanacak olan open PoC (Proof of Concept) modeli uygulanarak girişimler, fikirlerini gerçek senaryolarda test ederek ürünlerini yatırımcı karşısında daha güçlü konumlandırabilecek. Ayrıca finalistlere bir yıl ücretsiz kuluçka alanı ve bulut hizmeti desteği sağlanacak.
Teknokentlerin girişimciler için önemine değinen Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, “Finext, finansal teknolojiler alanında tematik bir hızlandırma programı. Programda mobil ödeme sistemlerinden, blok zincirlere, açık bankacılıktan, dijital sigortacılığa, finansal hizmetlerin dijitalleşmesine her konuda mentörlük, eğitim, yatırımcı buluşmaları, uluslararası iş birlikleri yapılıyor. Yeni girişimlerle Türkiye, finansal teknolojiler hub’ına dönüştü diyebiliriz. Ülkemizde yedi unicorn çıktı. Bu unicornların büyük bir bölümü ilk adımlarını hep teknoparklarda attı. Fintek teknolojileri geliştiren girişimcilere öncülük eden Finext, bu yapıda zamanla önemli bir konuma sahip olacak. Hedefimiz Türkiye’den fintek unicorn’ları çıkarmak için çalışıyoruz. Sekizinci, dokuzuncu unicorn Dijitalpark teknokent’ten çıksın istiyoruz” dedi.
Finext Hızlandırma Programı; Halkbank, Aktif Bank ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi iş birliğiyle yürütülüyor. Türkiye’yi bölgesel bir fintech merkezi konumuna taşımayı hedefleyen Finext’in sponsorları arasında Halk Bankası, Odea Tech, Aktif Bank, Arz Portföy, Sipay, Unico Sigorta, KFT Bilişim, BHL, AGİTO ve Payosfer yer alıyor.
Finext 2025 Finalistleri:
Capstacker: Girişimlerin hizmet aldığı şirketlere, nakit veya hisseyle yapacağı ödemeleri ve sözleşme adımlarını tek yerden yöneten ödeme ve sözleşme yönetimi girişimi.
DataFloem: Karmaşık veri entegrasyonu ve analitiği sorununu kod yazmaya gerek kalmadan çözen, yapay zekâ destekli, ölçeklenebilir bir veri platformu.
Defy: Kripto şirketleri için gerçek zamanlı regülasyon uyumu ve risk tespitini otomatikleştiren yapay zekâ platformu.
FinqUP: Fon ve sigorta şirketlerinde müşteri işlemlerini hızlandırıp tekrarlayan işleri yapay zekâ ile otomatikleştiren finans süreç otomasyonu girişimi.
Finsmart AI: KOBİ ve startuplara yapay zekâ destekli finans yöneticisi (CFO-as-a-service) sağlayan finans yönetimi girişimi.
Ossify: Kemik erimesini (osteoporoz) daha erken fark etmeye yardımcı test ve yorumlama teknolojileri geliştiren erken teşhis teknolojileri girişimi.
Pintra: Yurt dışına para göndermeyi saniyeler içinde, düşük maliyetle ve güvenli şekilde mümkün kılan uluslararası para transferi girişimi.
QPioneers: Ekipleri, araçları ve verileri tek bir alanda toplayan; otonom yapay zekâ ile operasyonları hızlandıran yapay zekâ destekli bir startup işletim sistemidir.
RiskOptima Wealth Tech: Nedenselliğe Bağlı Yapay Zeka (Causal AI) kullanarak, tüm global piyasalarda istatistiksel arbitraj yapan opsiyon portföylerini kendi başına oluşturup, yöneten ROAR uygulamasının yaratıcısı, B2B derin teknoloji girişimi.
Seedxpert: Girişimlerin ve yatırımcıların şirket değerini veriye bakarak hızlı ve tutarlı biçimde hesaplamasını sağlayan değerleme analitiği girişimi.
Whitepaper IQ: Blokzincir projelerini teknik ve finansal açıdan inceleyip puanlayan yapay zekâ tabanlı Web3 değerlendirme girişimi.
Kick-off etkinliğiyle girişimler, fintek dünyasının yeni oyuncuları olarak sahneye çıktı. 17 Şubat 2026 günü Demo Day yapılacak. Demo Day’de girişimciler yatırımcılar, bankalar, regülatörler ile bir araya gelecek.