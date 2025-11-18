Dijitalpark Teknokent’in fintek hızlandırma programı ‘FİNEXT 2025’ başladı

Finansal teknolojiler, yapay zekâ ve inovasyon odaklı girişimlere ev sahipliği yapan Dijitalpark Teknokent, Finext 2025 Hızlandırma Programı'nı başlattı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre Dijitalpark Teknokent tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Finext programıyla girişimler, finansal teknolojilerde küresel çapta fark oluşturacak çözümler üretmek üzere hızlandırma maratonuna adım attı. Finext, finansal teknolojiler alanında yenilikçi fikirleri ticarileştirmeyi hedefleyen girişimcilere özel olarak tasarlanmış 14 haftalık bir hızlandırma süreci sunuyor. Program kapsamında girişimler; mentorluk, mini MBA eğitimleri, yatırımcı buluşmaları, bulut altyapısı desteği ve uluslararası iş birliği ağlarına erişim gibi fırsatlardan yararlanıyor.

Türkiye’de ilk kez uygulanacak olan open PoC (Proof of Concept) modeli uygulanarak girişimler, fikirlerini gerçek senaryolarda test ederek ürünlerini yatırımcı karşısında daha güçlü konumlandırabilecek. Ayrıca finalistlere bir yıl ücretsiz kuluçka alanı ve bulut hizmeti desteği sağlanacak.

Teknokentlerin girişimciler için önemine değinen Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, “Finext, finansal teknolojiler alanında tematik bir hızlandırma programı. Programda mobil ödeme sistemlerinden, blok zincirlere, açık bankacılıktan, dijital sigortacılığa, finansal hizmetlerin dijitalleşmesine her konuda mentörlük, eğitim, yatırımcı buluşmaları, uluslararası iş birlikleri yapılıyor. Yeni girişimlerle Türkiye, finansal teknolojiler hub’ına dönüştü diyebiliriz. Ülkemizde yedi unicorn çıktı. Bu unicornların büyük bir bölümü ilk adımlarını hep teknoparklarda attı. Fintek teknolojileri geliştiren girişimcilere öncülük eden Finext, bu yapıda zamanla önemli bir konuma sahip olacak. Hedefimiz Türkiye’den fintek unicorn’ları çıkarmak için çalışıyoruz. Sekizinci, dokuzuncu unicorn Dijitalpark teknokent’ten çıksın istiyoruz” dedi.

Finext Hızlandırma Programı; Halkbank, Aktif Bank ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi iş birliğiyle yürütülüyor. Türkiye'yi bölgesel bir fintech merkezi konumuna taşımayı hedefleyen Finext'in sponsorları arasında Halk Bankası, Odea Tech, Aktif Bank, Arz Portföy, Sipay, Unico Sigorta, KFT Bilişim, BHL, AGİTO ve Payosfer yer alıyor. Finext 2025 Finalistleri: Capstacker: Girişimlerin hizmet aldığı şirketlere, nakit veya hisseyle yapacağı ödemeleri ve sözleşme adımlarını tek yerden yöneten ödeme ve sözleşme yönetimi girişimi. DataFloem: Karmaşık veri entegrasyonu ve analitiği sorununu kod yazmaya gerek kalmadan çözen, yapay zekâ destekli, ölçeklenebilir bir veri platformu. Defy: Kripto şirketleri için gerçek zamanlı regülasyon uyumu ve risk tespitini otomatikleştiren yapay zekâ platformu. FinqUP: Fon ve sigorta şirketlerinde müşteri işlemlerini hızlandırıp tekrarlayan işleri yapay zekâ ile otomatikleştiren finans süreç otomasyonu girişimi. Finsmart AI: KOBİ ve startuplara yapay zekâ destekli finans yöneticisi (CFO-as-a-service) sağlayan finans yönetimi girişimi.