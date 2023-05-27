Son zamanların yeni trendlerinden biri olan biyonik okuma tekniği oldukça meşhur. Aslında 2009 yılından beri var olan bu yöntem son zamanlarda yeniden gündem oldu.

Yazı tipi tasarımcısı Renato Casutt tarafından ortaya atılan bu teknik, bazı harflerin kalın bazı harflerin ince şekilde yazılmasıyla oluşuyor. Bir örnek verelim;

Normal okuma;

Fatih Sultan Mehmet, 29 Mayıs 1453 yılında İstanbul'u fethetmiştir.

Biyonik okuma;

Fatih Sultan Mehmet, 29 Mayıs 1453 yılında İstanbul'u fethetmiştir.