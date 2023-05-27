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Dikkat eksikliği olanlar için ilginç bir teknik: Biyonik okuma yöntemi

Biyonik okuma yöntemi; beynin kelimeleri daha hızlı algılamasını sağlayan ve hafızayı daha kolay tetikleyen basit ama etkili bir okuma tekniği. Bu yöntem, özellikle disleksi veya dikkat dağınıklığına sahip kişiler için ideal olabilir.

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  • Dikkat eksikliği olanlar için ilginç bir teknik: Biyonik okuma yöntemi

    Son zamanların yeni trendlerinden biri olan biyonik okuma tekniği oldukça meşhur. Aslında 2009 yılından beri var olan bu yöntem son zamanlarda yeniden gündem oldu.

    Yazı tipi tasarımcısı Renato Casutt tarafından ortaya atılan bu teknik, bazı harflerin kalın bazı harflerin ince şekilde yazılmasıyla oluşuyor. Bir örnek verelim;

    Normal okuma;

    Fatih Sultan Mehmet, 29 Mayıs 1453 yılında İstanbul'u fethetmiştir.

    Biyonik okuma;

    Fatih Sultan Mehmet, 29 Mayıs 1453 yılında İstanbul'u fethetmtir.
  • Dikkat eksikliği olanlar için ilginç bir teknik: Biyonik okuma yöntemi

    Biyonik okuma; kişinin metni daha hızlı okumasını sağlarken, beynin gereksiz detayları atlamasını ve önemli olan ana konuya odaklanmasına yardımcı oluyor. Bu sayede beyin, okuduklarını daha hızlı anladığı gibi çok daha kolay hatırlıyor. Bu teknik, disleksi hastalarına ve dikkat bozukluğu olan kişilere öneriliyor.
  • Dikkat eksikliği olanlar için ilginç bir teknik: Biyonik okuma yöntemi

    Google'ın bu konuda ücretsiz bir eklentisi bulunuyor. Biyonik Okuma Uygulaması'nı, Google Chrome'a eklemeniz yeterli. Bunu yaptıktan sonra uygulama, her metni biyonik okumaya göre çeviriyor.
  • Dikkat eksikliği olanlar için ilginç bir teknik: Biyonik okuma yöntemi

    İşte, Google'ın biyonik okumaya çevirdiği örnek bir metin. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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