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        Haberler Gündem Hava Durumu DİKKAT! Kuzey ve güneyde yağmur var! Son dakika haberleri! 16 Şubat Hava durumu

        Hava durumu: Türkiye'nin kuzeyi ve güneyi yağmurlu

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyi yağmurlu olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 07:24 Güncelleme: 16.02.2024 - 07:24
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        Türkiye'nin kuzeyi ve güneyi yağmurlu
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Artvin, Erzurum ve Iğdır çevreleri ile Antalya’nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bolu’nun yüksek kesimleri ile Erzurum, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Yağmurlu

        Ankara

        Parçalı bulutlu 12°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 15°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 18°

        Trabzon

        Bulutlu 12°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Yağmurlu 16°

        Diyarbakır

        Bulutlu 15°

        Gaziantep

        Yağmurlu 10°

        Ağrı

        Karlı

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        #meteoroloji

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