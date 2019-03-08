Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR



ÇIĞ UYARIRISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Çığ tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL °C, 18°C

Az bulutlu



ANKARA °C, 14°C

Az bulutlu



İZMİR °C, 22°C

Az bulutlu



ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu



ZONGULDAK °C, 18°C

Az bulutlu



SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu kar yağışlı



DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı bulutlu