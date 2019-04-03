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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzey ve doğu kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Şırnak'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bingöl, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzey ve doğu kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Şırnak'ın batı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ERZURUM °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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