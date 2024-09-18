ASANSÖRDE AYNALARIN KULLANIM AMAÇLARI VE FAYDALARI

Asansörlerde Klostrofobi ve Huzursuzluk

Asansörlerde huzursuzluk ve kaygı hissi, klostrofobi olarak bilinir ve birçok insanın yaşadığı yaygın bir korkudur. Bu hisler, özellikle asansör kapıları açılmakta geciktiğinde daha da yoğunlaşabilir. Asansörlere dair bu endişeler, kullanıcıların günlük yaşamlarını zorlaştırabilir.