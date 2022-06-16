AA

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinin orman köyü olan Ahırtaş Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Hatice Daban, orman köylülerine tanınan orman işlerinde çalışma hakkı kapsamında 1992 yılında ağaçlandırma faaliyetlerinde çalışmaya başladı.

AA'nın haberine göre Daban, yıllarca fidan dikmenin yanı sıra çapa, yol kenarı temizliği, tohum serpme, fidanların çevresinin temizlenmesi, fidan çıkmayan yerleri tespit etme gibi görevler yaptı.

Yıllar önce özenle diktiği binlerce fidanın ormana dönüşmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşayan Daban, ormanlarda ilerleyen yaşına rağmen canla başla çalışmaya devam ediyor.

Ormancıların 'Hatice anne', kadın işçilerin ise 'Hatice çavuş' diye seslendiği Daban, çevresinde doğaya ve ağaçlara duyduğu sevgiyle biliniyor.

"FİDANLAR EVLAT GİBİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDE BÜYÜDÜ"

Yaklaşık 10 yıldır kadın işçilerin başında çavuş olarak görev yapan Daban, Döşemealtı, Aksu ve Serik ilçesinde kendisinin bile sayısını bilemeyeceği binlerce fidanı toprakla buluşturduğunu ifade etti.

Orman köylüsü olması dolayısıyla küçük yaşlardan itibaren ağaçlarla iç içe olduğunu, geçimlerini hep ormandan sağladıklarını dile getiren Daban, şöyle konuştu:

"Aslımız Yörük. Yörükler zaten hayatları ormanlarda geçtiği için ormanları çok sever. Ormanların çocuklarımdan farkı yok. Fidanlar evlat gibi gözümün önünde büyüdü. Kendi çalıştığım orman sahalarını görünce çok seviniyorum. İçerisine girince evime girmiş gibi oluyorum. Bir ağacı yetiştirmek için 3-4 sene çalışıyoruz. Önce fidan dikiyoruz, ardından düzenli olarak çapalıyor, çevresindeki otları temizliyoruz."

Daban, en büyük üzüntüsünün orman yangınları olduğunu vurgulayarak, "Ormanların yanmasını hiç istemiyorum. Orman yangını olduğu günlerde geceleri uyuyamam. Bu yaşımda söndürmeye koşarak giderim. Umarım bir daha orman yangını yaşamayız. Geçen günlerde yine ormanda çalışmaya giderken küçük bir yangın gördük. Bütün işçiler olarak inip ellerimizle toprak atarak yangını söndürdük" diye konuştu.

Ormanlarda olduğu günlerde kendisini daha mutlu hissettiğini belirten Daban, şunları kaydetti:

"Açık hava ve ormanlara çok alışmışım. Eve gittiğim de sıkılıyorum. Ormanda yüzümde güller açıyor. Çocuklar bazen 'Anne artık dinlen' diyorlar ama onları dinlemiyorum. Yaşlandığımda değneğimle de olsa yine ormanlara gideceğim. Bana herkes 'Hatice çavuş' diye seslenir. Bazen işçilere karşı disiplinli ve sert olsam da beni severler çünkü işimi baştan savma yapmam. Fidanları çok güzel dikerim. İşçilerimi de çukuru nasıl kazıyor, fidanı doğru koyuyor mu diye takip ederim. Fidan kötü konulursa kurur ve yeşermez. Bu fidanlarda herkesin hakkı var. Yaptığımız işi helalinden yapmamız gerekiyor."

Orman muhafaza memuru Nesibe Akbay da Hatice Daban'ın ormanlara yıllarca emek verdiğini ve dikimin yanı sıra fidanların çapalanması ve otlardan temizlenmesini de titizlikle takip ettiğini anlattı.

Akbay, diktiği fidanlar ormana dönüşen Daban'ın gülen yüzüyle ormancılar tarafından çok sevildiğini vurguladı.